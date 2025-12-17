ニットとデニムで「定番だけど可愛い」コーディネートの成功例

写真拡大

「なぜ可愛い？」コーディネートの種明かし

雑さはなくむしろ効率的に、「ニットとデニム」のパターンをさらに広げるアイディア集。トップスとの組み合わせで、添える小物で、着方のテクニックで。ベーシックの質が高まるアイテムの選びや実例をお届け。



全部カジュアルをちゃんと着る

グレーペインターデニムパンツ／ゲミニー（ウィム ガゼット ルミネ新宿店)　ピンクニット／ATON（ATON AOYAMA）　中に着たクロップトタンクトップ（一部店舗限定）／Gap　ベルト／DEHANCHE（S&T）　バッグ 53,900円、パンプス／ともにペリーコ（アマン）


ハーフジップのニットと幅広なデニム。ルーズなシルエットの上下はそのまま着ず、シャツのようにタックイン。ニュートラルなカラーに映える小物の黒が品のいい見た目をアシスト。そのうえベルトも巻いた丁寧なマインドが、大人に似合うカジュアルへの分かれ道に。



重ねてつくるニュアンスと奥行き

ブルーデニムパンツ／DIESEL（DIESEL JAPAN）　タートルネックニット、重ねたタンクトップ／ともにギャルリー・ヴィー（ギャルリー・ヴィー 丸の内店）　サングラス／MIU MIU（ルックスオティカジャパン カスタマーサービス）　シューズ／Mollini（ジャック・オブ・オール・トレーズ プレスルーム）

ぴったりとした細身シルエットでまとめた上下は、トップスをあえて重ねることでのっぺり感をおさえて立体的に。同じ色・素材なら見た目はシンプルなまま、欲しい趣だけが手に入る。デニムもひざ下だけがフレアな形を選び、下半身のシルエットをそれとなく目くらまし。


クラッシュでハズすIライン

クラッシュデニムパンツ／マザー（LITTLE LEAGUE INC.）　タートルニット／GREEN BUTTER（ジャック・オ ブ・オ ー ル・トレーズプレス ルーム）　肩にかけたニット／SAYAKA DAVIS（ショールーム セッション）　バッグ／&MyuQ（アマン）　シューズ／UNITED ARROWS（ユナイテッドアローズ 六本木ヒルズ店）　


ブルーと調和するやわらかなグレーで配色もニュートラルを意識。ストール的にたらしたふわふわニットが脱力したやわらかな雰囲気を印象づけてくれる。全体的な色あせ感がいい味に落ち着くのは、素肌がのぞくダメージデニムの抜け感によるもの。



（コーディネートのプライスなど詳細）
