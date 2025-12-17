この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「静岡の元教師すぎやま」が、「【保護者必見】勉強好きな子の親には共通点がありました」と題した動画を公開。元教師のすぎやま氏が、子どもが勉強好きになる家庭環境や親の関わり方について、自身の経験と教育科学に基づいた5つの特徴を解説した。



すぎやま氏はまず、子どもの学力は遺伝や地頭の良さといった先天的なものだけでなく、家庭環境や親の関わり方が大きく影響すると指摘。その上で、最も重要な特徴として「親自身が学ぶことを楽しむ」姿勢を挙げた。すぎやま氏は「子どもは親の言うことは聞かない」「親の背中を見て学んでいる」と述べ、口で「勉強しなさい」と言う一方で親が学ばない姿勢では、子どもが勉強に興味を持つはずがないと断言。実際に、文部科学省の調査で親が読書をする家庭の子どもは学力が高い傾向にあるというデータも紹介した。



次に、すぎやま氏は「勉強について話し合っている」ことを挙げる。子どもから「なんで勉強しなきゃいけないの？」と問われた際に、頭ごなしに叱るのではなく、なぜ勉強が大切なのかを親子で対話し、納得させることが子どもの自主性を育むチャンスになると説明した。さらに、「子どもの生活リズムを整える」ことの重要性にも言及。早寝・早起き・朝ごはんといった基本的な生活習慣が、脳を活動モードに切り替える「やる気ホルモン」の分泌を促し、学習意欲の土台となると解説した。



また、すぎやま氏は「勉強を脅しに使わない」ことも大切なポイントだと語る。「宿題が終わらないとゲーム禁止」のような罰則は、子どもに「勉強＝嫌なこと、自由を奪うもの」というネガティブなイメージを植え付けてしまうと警鐘を鳴らした。最後に「親自身が失敗を隠さない」ことの重要性を説き、親が完璧でなくても良いと示すことで、子どもは失敗を恐れずに新しいことに挑戦できるようになると締めくくった。



