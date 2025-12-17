ポスティングシステムを使ったメジャー移籍を球団に認めてもらえず、国内FA権を行使するも、どこからも声がかからなかった楽天の辰己涼介（28）。この結果を「毒親騒動」で話題になった父親はどう見ているのか。1年ぶりに電話をかけると、堰を切ったように息子への“説教”が始まった。

＊＊＊

今も親子の溝は埋まらず

辰己の父親、浩三氏の言動が注目を浴びたのは、昨年の開幕直前だった。「週刊現代」の取材に「息子が年上妻に洗脳されている」と激白。23年1月に辰己が結婚した11歳年上の妻・セリーナ氏（本名・詩織さん）との間で起きたトラブルが原因で「親子関係が断絶している」と告発したのである。一方の辰己は「息子の収入を管理できなくなった『毒親』が足を引っ張ろうとしている」などと猛反論。球界は前代未聞の親子バトルに騒然となった。

その後、浩三氏は「デイリー新潮」にも度々登場。昨年11月に配信した記事【楽天・辰己涼介の「全身金ピカ・パフォーマンス」に“親子関係断絶中”の父親が喝！ 「母さんは泣いている」】では、ゴールデングラブ賞に一人、ド派手な全身金ピカ姿で現れて顰蹙を買った辰己を「情けない」と嘆いた。

「今年の授賞式はまともな服装になって少しはホッとしましたが、調子に乗っているところは何も変わっていない。今回、メジャーに挑戦したいと言い出したことが何よりもの証拠です」（浩三氏、以下同）

あれから1年経つが、辰巳とは一度電話したのみだという。

「その時も『弁護士を通してくれ』と言われてしまい、まともな会話にはなりませんでした。セリーナがいる限り、もう息子との関係を修復するのは難しいと思っています」

あいも変わらず、嫁が親子関係の修復の壁となっていると語るのだった。

社会人としておかしい

辰己の今置かれている状況について話を向けると、浩三氏は厳しい言葉で息子を嗜めた。

「今の成績で大リーグなんていけるわけがないでしょう。何を勘違いしているのか。イチローさんのような例外はありますが、日本人の野手は基本的にホームランバッターしか通用しないじゃないですか。なんでそのくらいのことがわからないのか」

球団にポスティングを認めるよう掛け合ったことについても「あり得ない」と叱り飛ばした。

「認められるのは、（ヤクルトの）村上（宗隆）選手とか（巨人の）岡本（和真）選手みたいな実力のある選手です。どうせ声もかからない涼介に認めるわけがない。そもそもポスティングというのは長年球団への貢献があった選手に認められる制度。嫁さんと揃ってSNSで自由奔放な発信をして、周囲にご迷惑ばかりかけているアイツが言い出せる話でもないでしょう。好き勝手やって自分の意思だけは通させろなんて、社会人として非常識です」

加えて「きっと妻が『海外に行きたい』って騒いでいるところから始まっているに違いないです」と、セリーナ氏を敵視するのである。

一度、どん底まで行って思い知ればいい

国内FA権を行使することになったが結局、どこからも声がかかっていないことについても、「当然のこと」と続ける。

「仮に戦力となると思っていたとしても、楽天でやってきたような身勝手をされると思ったら、どこだって嫌がるでしょう。もちろん超一流の域に達している選手ならば、多少のワガママに目をつぶってくれるかもしれないですよ。けれど、涼介はそこまでの選手でもない。あの妻までもセットでと考えたら、そりゃ結構ですとなって当たり前」

こんな具合に、どの話になっても最後はセリーナ氏に帰結してしまうのである。

「もちろんアイツ自身の問題です。昔から関西人にありがちな調子のいいところがある子でしたが、セリーナと一緒になってからますます増長してしまった。本来、野球選手の妻ならば、夫がファンから愛されるよう、調子に乗っていたら戒めるものでしょう。あの夫婦は逆で、セリーナが暴走して涼介が言いなりの関係。見るに見かねて『プロ野球選手がナンボのものじゃ』と説教したこともあるんですが、全く耳に貸さない」

とはいえ親子の縁は簡単に切れるものではないだろう。浩三氏は息子の行く末を心配してこう語る。

「人生は長いですが、野球選手の寿命は短い。周囲に愛される選手であれば、引退後もコーチになったり、解説者になったりしてやっていける可能性がありますが、今の涼介にはそんな道は残されていない」

楽天は残留宣言することを認めているが、浩三氏が不安視するのは、楽天ともこのまま再契約せず無職になる道だ。そしてこう突き放す。

「一度そのくらいのどん底まで行って、自分がナンボのものか思い知ればいいのです。自分の人生なのですから」

父親からの「説教」について辰己はどう思うか。球団を通して辰己に取材を申し込んだが、「回答は差し控えさせていただきます」とのことだった。

