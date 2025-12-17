12月12日付で社長を退き、会長に就任したサイバーエージェント創業者の藤田晋氏。新刊『勝負眼 「押し引き」を見極める思考と技術』も累計7万部（電子書籍含む）を突破するなど話題を集め続けている。

「週刊文春」の好評連載「リーチ・ツモ・ドラ1」では社長退任を前に、ディー・エヌ・エー（DeNA）会長の南場智子氏と対談した。対談冒頭を抜粋して配信する（11月27日号に掲載。全文は「週刊文春 電子版」にて公開中）。藤田氏と南場氏が初対面で交わした、“驚きの会話”とは？（全2回の1回目／つづきを読む）



11月14日に社長退任を発表した藤田氏 ©文藝春秋

南場智子氏（以下、南場） 毎週2ページの連載って相当大変じゃない？

藤田晋氏（以下、藤田） すっかり慣れて結構楽しんでいます。むしろ削るのが大変なくらいで。

南場 ネタが出てこない時はないですか？

藤田 出てこない、出てこないと思ったら……。

南場 最後に出てくるんだ。

藤田 あと、なんかふと気になったことがあったらメモ帳に書いて、それを掘り下げていく感じで。

南場 さすがですね。私も文章を書くのは大好きなんだけど、人から言われると、絶対に出てこなくて。

藤田 南場さんのアメーバブログも面白かったですよ。内向的な性格がもろに出ていて、頭のいい人が凄いこじらせてるみたいな。書いた方がいいですよ。やっぱり書いてると、自分の考えもまとまってきますし。

南場 社員も再確認することが多いと思うし、自分で書くって凄く大事だよね。

「私は藤田さんがとにかく羨ましい。なぜかというと…」

藤田 前に文春で連載していた楽天の三木谷（浩史）さんと比べて視点が低いなと思いながらやっています。「自分の馬が勝った」とか。

南場 でもテーマは多岐にわたって面白いし、学びも多い。私は藤田さんがとにかく羨ましいんですよ。なぜかというと、人生を謳歌しているから。馬主になったり、豪邸を建てたり。

藤田 そういうことも全部今度の本（『勝負眼 「押し引き」を見極める思考と技術』〔文藝春秋〕）に書きましたね。

南場 私ミーハーだから、SUP（スタンドアップパドルボード）に乗って海沿いの豪邸を見に行きましたよ。正面から行くのは恥ずかしかったので。また別の別荘に遊びに行って一度中に入れてもらったけど、もう体育館みたい。

藤田 ハハハ。大げさ。

南場 いや、本当に。私は比較的ひっそり暮らしてます。身軽なのでふらっと遊びに行けるんだけど、藤田さんに「遊びに行っていいですか」と電話しても、いつも「今日は人が集まってて」みたいな。華やかな生活を送ってるんです。この方、夜のスケジュールも多分派手なんだろうなって。

トップ経営者の“お金の使い道”は？

藤田 やめてください、文春にそんなこと言うの（笑）。華やかじゃないですから。逆に南場さんはもっとお金を使わなきゃじゃないですか？ ひっそりと暮らしてると言われてもそれも夢がないですよ。

南場 私は子どもがいないじゃないですか。それで母校新潟高校の生徒がアメリカの大学に進学するのをサポートしたり、スタートアップの支援をしたり……。

藤田 なんでそういう好感度の上がる話を（笑）。僕だって、馬の競りでもニュースにならないよう気を遣ってるんです。これ以上行くと、「過去最高額」とか言われそうだから降りたり。

南場 そこまで行ったらやっちゃってよ。私は日本海側出身で、どちらかというと地味な性格。藤田さんみたいなスケールで人生を楽しんでる友達って少ないんですよ。でも嫌いになれないのは、派手なところがあるにもかかわらず、実は結構内向的な面がある。例えばほら、喋っていても目が合わないでしょ。

藤田 ほんとですか。いや、プレッシャーになるかなと。

南場 少し恥ずかしがり屋で内向的なんですよ、きっと。そして正直者でもあって、会った時に虚勢を張ってる感じがしない。藤田さんも福井出身、日本海側の人でしょ。その内向性と正直さが好きなんです。だから表面は違っても根本のところで私たちは繋がっていると思っています。

――藤田さんは1998年、南場さんは99年に起業しました。最初の出会いはどんな感じでしたか？

初対面で…藤田氏から南場氏に告げた一言

南場 DeNAを立ち上げてすぐの頃、起業の先輩だった藤田さんが突然うちの会社に遊びに来て。色々話してその場で「じゃあ株買います」って仰った。

藤田 そうでした。そんな失礼なこと……。でも当時からスター企業でプラチナ株だったんです。色んなスタートアップが乱立していた時代で、マッキンゼー出身の南場さんたちのようなエリート集団がうまくいくケースは少なかった。その中で「アンラーニング（知識やスキル、価値観を意図的に手放すこと）」という言葉を使って、泥臭くやっていたのを覚えています。

南場 そこを意識しないとね。コンサルは賢くみられてなんぼみたいなところがありますが、それって商売だと1円にもならないので。当時、渋谷はビットバレーと呼ばれて。孫（正義）さんなんかあの時からヘリコプターに乗ってたよね。

アプリの花が咲く時代が来る

藤田 過去の成功パターンをトレースするのは好きじゃないですけど、あの時代、最初にネットに投資して稼いでいたのが孫さんで、今も真っ先に「これからはAIだ」と言って利益を生み出している。ネットもそうだったんですが、プラットフォームとかインフラとか、特定のアプリケーションが生まれる前の土台の段階から投資する。その動きが速いのが凄いところです。

南場 スケール則（大規模化するほど性能が向上）によるAIの開発競争は相当オーバーヒートしていて、ビッグテック4社だけでインフラ投資額は年約60兆円ペース。そこに参戦できる日本の会社ってソフトバンク以外にないですよね。

藤田 体力があっても、孫さんみたいな強力なリーダーがいないと決断できない。けど、孫さんの次は南場さんじゃないですか？

南場 孫さんとはちょっと戦い方が違うんです。インフラレベルでの大きな戦いがあるとして、でも私たちのような規模の会社にもチャンスはあります。例えばアプリケーション。プラットフォームができたら、彼らは消費者だけではなくて、アプリケーションプロバイダからも効率的に資金を回収しないといけない。私は直感ではなく、勝つ確率とリターンの大きさ、つまり「期待値」で経営判断をしますが、この先、絶対にアプリの花が咲く時代が来ると思っています。

藤田 ネットの時も一拍遅れてアプリの時代が来ていたので、AIでも同じような現象が起きますよね。

南場 ただ、AIの変化は……（つづく）

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年11月27日号）