冬のボーナス額面140万円でも「税金取られすぎて不毛すぎる」と嘆く高年収の40代男性

冬のボーナスが支給され、懐が温まった人も多いだろう。だが、額面と手取りの差に愕然とする人もいるようだ。

神奈川県の40代男性（CGデザイナー／年収1400万円）は、前年より支給額が増えたにもかかわらず、素直に喜べない事情を明かす。

「昨年は額面130万円、今年は140万円で10万円ほど上がっていましたが、手取りが昨年86万円、今年が88万円とほぼ2万円しか増えていなかった」

控除される税金や社会保険料の負担は、年収が上がるほど重くのしかかる。理解はしていても、納得できるものではないようだ。（文：篠原みつき）

「昇格とベアで80万円近くアップ」と語る30代男性

男性はこう憤る。

「そもそも税金など取られ過ぎていて不毛過ぎる。使い道はおそらく年末年始の家族旅行で全部消える予定」

高年収ゆえの悩みと言えそうだが、働いた分だけ報われないと感じるのは辛いところだ。

一方で、大幅な増額を素直に喜ぶ人もいる。東京都の30代男性（企画・マーケティング・経営・管理職／年収1000万円）は、「昨年の冬は額面145万円 今年の冬は額面223万円だった」と明かす。1年で約80万円のアップは夢がある。

「昇格して役職がついたことと、会社がベアしたため額面が上がった。 また、査定評価も昨年冬より1段階上がったことが影響している」

金額には満足しているというが、使い道は「月々の生活費に充てたり貯蓄に回す予定」と堅実さを見せた。

