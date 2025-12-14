FANTASTICSアリーナツアー宮城公演のゲストに鈴木愛理が登場！ドラマ主題歌をSPコラボで披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

FANTASTICSの全国アリーナツアー『FANTASTICS LIVE TOUR 2025 “BUTTERFLY EFFECT” -FLY WITH YOU-』の宮城公演に、メンバー・八木勇征が出演するテレ東系ドラマNEXT『推しが上司になりまして フルスロットル』の主演・鈴木愛理がゲストとしてライブに登場した。

■ドラマ主題歌「一生☆キミ推し」をFANTASTICSと共にスペシャルパフォーマンス！

現在全国アリーナツアー『FANTASTICS LIVE TOUR 2025 “BUTTERFLY EFFECT” -FLY WITH YOU-』を繰り広げ、各地で熱狂のステージを繰り広げるFANTASTICS。12月13日に開催された宮城公演では、現在放送中のテレ東系ドラマNEXT『推しが上司になりまして フルスロットル』の主演・鈴木愛理がゲストで登場するサプライズにファンが沸いた。

ドラマは鈴木愛理演じるアパレル商社の社長秘書・南愛衣と、八木勇征演じる彼女の最推しで上司の年下イケメン・旬が繰り広げるラブコメディーで、先日放送された第9話「推しの緊急事態！FANTASTICS事件」では、ストーリーの中でイベント主題歌を務めるアーティストとしてFANTASTICSメンバー全員が出演し、話題を呼んだ。

ツアー15公演目となる宮城公演1日目。ライブ後半のMCで、「今日はスペシャルなことがあるんですよね？」という中島颯太の問いかけをきっかけに、会場の空気が一気に高まる。共演している八木が「スペシャルゲストが来てくれています！」と呼び込むと、「こんにちは～」という挨拶とともに、アレンジしたツアーTシャツを身にまとった“BUTTERFLY EFFECT仕様”の鈴木愛理が登場。5日に7周年を迎えたFANTASTICSへ祝福の言葉を贈ると、実はソロデビューから今年で7周年を迎えるという共通点があることを明かし、「その絆を信じて、今日限りのスペシャルバージョンとして曲をお届けしていきたいと思います」と意気込みを語った。

鈴木自身もライブでこの曲を披露するのは初めてだといい、「全力で盛り上がってほしいです！」と呼びかけると、ドラマ主題歌「一生☆キミ推し」をFANTASTICSと一緒にパフォーマンス。共演する鈴木と八木のデュエットを挟みつつ、明るくアップテンポな曲調で会場は”キュンキュンな”一体感に包まれた。曲中ではFANTASTICSバージョンのコールアンドレスポンスも加わり、観客も”推し”の名前を思いっきり叫ぶ特別な時間も。ドラマ仕様の可愛らしい振り付けも登場し、一夜限りの”推し上司”スペシャルステージを華やかに彩った。

鈴木と八木が出演するドラマNEXT『推しが上司になりまして フルスロットル』は12月17日放映の第11話と、12月24日放映の最終話と残り2回。ドラマのクライマックスと共にツアーも残り2公演となったFANTASTICSのツアーファイナルは12月20～21日に静岡で開催予定。どちらも注目してほしい。

■番組情報

ドラマNEXT『推しが上司になりまして フルスロットル』

10/08（水）スタート

毎週水曜24:30～25:00

放送局：テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

※U-NEXTにて10/01（水）21:00～ 各話1週間独占先行配信

※ネットもテレ東、TVer、Leminoにて見逃し配信

主演：鈴木愛理

共演：八木勇征（FANTASTICS）

監督：本田隆一、久万真路、佐藤恵梨子

原案・設定協力：漫画：森永いと、原作：東ゆき『推しが上司になりまして』（DPNブックス）

脚本：綿種アヤ、阿相クミコ、東ゆき、川村庄子（テレビ東京）

(C)「推しが上司になりまして フルスロットル」製作委員会

■関連リンク

ドラマ『推しが上司になりまして フルスロットル』番組サイト

https://www.tv-tokyo.co.jp/oshifullthrottle/

FANTASTICS OFFICIAL SITE

https://www.ldh.co.jp/management/fantastics/