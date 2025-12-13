女性芸人の頂点を決める「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」が13日、日本テレビ系（後7・00）で生放送され、ニッチェが9代目女王に輝いた。今大会から審査員を務める「霜降り明星」粗品（32）が辛口コメントを連発。SNSでは「粗品が主役になってた」などの賛否両論が巻き起こった。

粗品は大会公式SNSの動画で「おもんないんで見てなかった。たまに見てもやっぱりレベルが低すぎるんですよね」とコメントして賛否両論が出ていたが、最後まで“ダメ出し”して話題を呼んだ。

最終決戦では、Aブロック勝者の紺野ぶるまとBブロック勝者のニッチェ、そして敗者復活のエルフが対戦し、ニッチェが所属事務所・マセキ芸能社初の賞レース優勝を成し遂げた。

紺野ぶるまに投票した粗品は、大会を振り返ってのコメントを求められると「賞金1000万円にしてはレベルの低い大会やったと思う」としつつも「でも面白い人も何組かいたし、最終決戦残った3組の方もこれからももっと活躍してほしい」とエール。そして「ニッチェさん優勝おめでとうございます」と祝福した。

粗品は初審査員となった今大会、ファーストラウンドからダメ出しを連発。Aブロック「とんでもあや」のネタ披露後には「準決勝でのハネ方も僕は知ってるだけに、日テレが集めた客の勘が悪すぎてあんまウケてなかったのがかわいそう」と、中継の日テレと会場の観客をまさかのディス。司会のフットボールアワー・後藤輝基に「やめてください」とツッコまれる場面もあった。

SNSでは「粗品さんの辛口批評が的確すぎて最高！」「良くも悪くも普段the Wみない俺も粗品のおかげで最後までみたもんなぁ粗品様々だろ」「粗品はまた来年以降も審査員やってほしい メチャクチャ言うてくれ」と絶賛の声が上がった一方で「毒投入で話題性がほしいのはわかるけど番組の主役は出場者であって粗品氏にしてはいけなかったのでは」「いい意味でも悪い意味でも粗品が主役になってた」「粗品さんが講釈垂れる場では無いだろ」などの批判的意見も多かった。