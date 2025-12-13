¡Ø¥Ò¥í¥¢¥«¡Ù¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷´°·ë¡¢9Ç¯8¥ö·î¤ÎÎò»Ë¤ËËë¡¡¸¶ºîÌ¡²è¤ÈÆ±¤¸¤¯¡ÉÌó10Ç¯¡É¤Ç½ªÎ»¡Ä½Ð²ñ¤¤¤Ë´¶¼Õ¤ÎÀ¼Â³¡¹
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡ÙºÇ½ª²ó¡ÊÄÌ»»170ÏÃ¡Ë¤¬13Æü¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£2016Ç¯4·î¤ÎÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é9Ç¯8¥ö·î¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¸¶ºîÌ¡²è¤Ï2014Ç¯7·î¤è¤ê¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢2024Ç¯8·î5Æü¤Ë´°·ë¡£¸¶ºîÌ¡²è¤â¥¢¥Ë¥á¤ÈÆ±¤¸¤¯Ìó10Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÀÎ¤È´é°ã¤¦¡ª¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥¯¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿ºÇ½ª²ó¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ»»8¥·¡¼¥º¥ó¡ÊÂè8´ü¡Ë¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÎÐÃ«½Ðµ×¤ò±é¤¸¤¿»³²¼Âçµ±¤Ï¡¢¡Ö¥Ò¥í¥¢¥«¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ï¡¢ËÙ±ÛÀèÀ¸¤¬º²¤ò¹þ¤á¤ÆÉÁ¤¾å¤²¤¿¤â¤Î¤Ë¿´¿Ì¤ï¤µ¤ì¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤òÂô»³¤Î¿Í¤Ë¡¢³§ÆÏ¤±¤¿¤¤¡ª¡ª¤È¤¤¤¦¡¢´Ø·¸¼Ô°ì¿Í°ì¿Í¤Î¥ï¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥ª¡¼¥ë¤ÎÁÛ¤¤¤¬½¸¤Þ¤êºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤â¤½¤Î°ì¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤¿»ö¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ç¥¯¤¬¡¢³§¤¬¡¢¼ê¤òº¹¤·¿¤ÙÂ³¤±¤ëºÇ¹â¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤¢¤í¤¦¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢ËÍ¤âÈà¤Î¤è¤¦¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç½Ð²ñ¤¨¤¿¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤³§¤È¿Ê¤ßÂ³¤±¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºîÉÊ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡Âè1´ü¤«¤éÀ©ºî¿Ø¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿Ä¹ºê·ò»ÊÁí´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¥¢¥Ë¥á¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£Ëè½µ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸µµ¤¤äÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î·ìÆù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¡Ö¥Ò¥í¥¢¥«¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤ÏÌµ¤¤¤Ç¤¹¡ªÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¤´»ëÄ°¡¢¤´À¼±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁíÀª48¿Í¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ½ª²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¼¤¤¤¤ºÇ½ª²ó¤Ç¤·¤¿¤Ê¤¡¡×¡Ö¥Ò¥í¥¢¥«ºÇ½ª²ó¥ê¥¢¥¿¥¤½ÐÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö10Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥Ò¥í¥¢¥«¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥¢¥Ë¥¢¥«¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ËÙ±ÛÀèÀ¸¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥Ç¥¯¡ª¡ª¡ªËÜÅö¤ËºÇ¹â¤ÎºîÉÊ¡¢Âç¹¥¤¤À¡×¡Ö¤Þ¤¸¥Ò¥í¥¢¥«¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÀË¤·¤àÀ¼¤¬Â³¡¹¡£X¤Ç¤Ï¡Ö¡ô¥Ò¥í¥¢¥«¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥É1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê13Æü18»þ¸½ºß¡Ë¡£
¡¡¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¤Ï¡È¸ÄÀ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÄ¶¾ïÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤ÎÂ¸ºß¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÎÐÃ«½Ðµ×¡Ê¥Ç¥¯¡Ë¤¬¡¢¼Ò²ñ¤ò¼é¤ê¡¢¸ÄÀ¤ò°ÍÑ¤¹¤ëÈÈºá¼Ô¡ÈÅ¨¡É¡Ê¥ô¥£¥é¥ó¡Ë¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡È¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼°éÀ®¤ÎÌ¾Ìç¡¦Íº±Ñ¹â¹»¤ÇÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ëÊª¸ì¡£
¡¡¸¶ºîÌ¡²è¤¬2014Ç¯7·î¤è¤ê¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢2024Ç¯8·î5Æü¤Ë´°·ë¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Îß·×1²¯Éô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ç¡¢2016Ç¯4·î¤è¤ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢·à¾ìÈÇ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
