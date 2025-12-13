À¶¿å¿ÒÌéÈï¹ð¡¢¡Ö°ìÈÌ¤Î»Å»öÃµ¤¹¡×È¯¸À¤Ë´¬¤µ¯¤³¤ë»¿ÈÝ¡ÄÂáÊá¸å¤â»öÌ³½ê¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥ÈÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤â¡¢¸«¤¨¤ÌÀè¹Ô¤
¡¡12·î8Æü¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌéÈï¹ð¤Î½é¸øÈ½¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£º£¸å¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¡È°ìÈÌ¤Î»Å»ö¡É ¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¶¿åÈï¹ð¤Ï¡¢9·î¤Ë¼«Âð¤Ç´¥ÁçÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£»ö·ï¤«¤é3¥«·î¤¬·Ð¤Á¡¢ÅìµþÃÏÊýºÛÈ½½ê¤Ç½é¸øÈ½¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£
¡Ö¸øÈ½¤Ç¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë¸ì³ØÎ±³ØÀè¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç½é¤á¤ÆÂçËã¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥¹¥È¥ì¥¹´ËÏÂ¤ä¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹ÌÜÅª¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£9·î24Æü¤ËÊÝ¼á¸å¤Ï¡¢·»¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¾°Ìï¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¡¢¼«½õ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¸øÈ½¤ÇºÛÈ½´±¤Ë¿¦¶È¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡ØÇÐÍ¥¡Ù¤ÈÅú¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ØÀ¸³è¤ò°ÂÄê¤·¤ÆÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Ê£¿ô¤Î°ìÈÌ¤Î»Å»ö¤òÃµ¤·¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È¡¢°ì¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¹¹À¸¤ÎÆ»¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡º£¸å¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿À¶¿åÈï¹ð¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢X¤Ç¤Ï
¡ÔÀ¶¿å¿ÒÌé¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤Ìò¤¬¤¢¤ë¤«¤é°ìÈÌÅª¤Ê»Å»ö¤òÃµ¤¹¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÇÐÍ¥Â³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡Õ
¡¡¤È¡¢ÇÐÍ¥Éüµ¢¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÊý¤Ç¡¢
¡Ô°ìÈÌ¤Î»Å»ö¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÊý¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡Õ
¡Ô¤³¤¦¸À¤¦¿ÍÃ£¤Î¸À¤¦¡Ö°ìÈÌ¤Î»Å»ö¡×¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢¡È°ìÈÌ¤Î»Å»ö¡É ¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¯À¼¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¡¢»¿ÈÝÊ¬¤«¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¶¿åÈï¹ð¤Ï¡¢2012Ç¯¤Î±Ç²è¡Ø³é¤¡£¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¡£2025Ç¯¤â7·î´ü¤ÎÆüÍË·à¾ì¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»Å»ö¤Ï¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Çº£¸å¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊÝ¼á¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢À¶¿åÈï¹ð¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¡Ø¥ª¥Õ¥£¥¹ºî¡Ù¤Ï¡¢°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ô»ÊË¡¤ÎÈ½ÃÇ¤òÂº½Å¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·Àµ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¼«¤é¤Î²á¤Á¤ò¿¼¤¯¼«³Ð¤·¡¢¹¹À¸¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤³¤È¤ò¤âµá¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤È¡¢»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤â¡¢»öÌ³½ê¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢À¶¿åÈï¹ð¤ÎÌ¾Á°¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºßÀÒ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¡¢·ÝÇ½³¦°Ê³°¤Î»Å»ö¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤ëÈï¹ð¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡º£¸å¤âÀ¶¿åÈï¹ð¤Ï»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤³¤ÎÀè¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£ËÜ»ï¡ÖSmart FLASH¡×¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹ºî¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ë²óÅú¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¤é¤Î²á¤Á¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤É¤ó¤ÊÆ»¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡£