ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ¡¢·Ý¿Í¤¬¡È°ÇÍî¤Á¤¹¤ë¡ÉÍýÍ³¤òÊ¬ÀÏ¡¡¤Ò¤í¤æ¤¤ò¡Ö´Ñ»¡ÎÏ¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶¿´
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤¬¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤Ç¡¢·Ý¿Í¤¬Àº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£ËÜÊÔÌ¤¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆÃÊÌ±ÇÁü¤Ï¡¢ABEMA¥Ó¥Ç¥ª¸ÂÄê¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ¡¢ÉÔÎÑ¤á¤°¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸ÀµÚ
¡¡¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¡û¡ûÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÄÌ¾Î¡¦¤»¤«¤Ï¤Æ¡Ë¤Ï¡¢ÃøÌ¾¿Í¤òÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¡¢¤½¤³¤«¤é³À´Ö¸«¤¨¤ë¸½ÃÏ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÍÍ»Ò¤äÎ¹¤Ç¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö¿Í¤Ï¤Ê¤¼Î¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö¡È¿ÍÀ¸¡É¤È¤¤¤¦Î¹¤ÎÌÜÅª¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ËÇ÷¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤·¤¿2¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¼Â¶È²È¤ÎÀ¾Â¼ÇîÇ·¡Ê°Ê²¼¡¢¤Ò¤í¤æ¤¡Ë¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÅì½Ð¾»Âç¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«²£ÃÇ¡¢ÆîÊÆ²£ÃÇ¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¿¡£¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤Ü¡È¿ÍÀ¸½é³¤³°¡É¤È¤Ê¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¤¯¤ë¤Þ¤¬¡¢°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ï¥í¡¼¥«¥ëÏ©Àþ¥Ð¥¹¤ä¥Ò¥Ã¥Á¥Ï¥¤¥¯¤Ê¤É¤Î´ðËÜÎ¦Ï©¤Î¤ß¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤ÎÃæ¡¢Æî¥¢¥¸¥¢½ÄÃÇ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥É¤«¤é¥Ö¡¼¥¿¥ó¤Ë¸þ¤«¤¦¥Ð¥¹¤Î¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤í¤æ¤¤È·ÝÇ½³¦¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦¾ìÌÌ¤â¡£¤Ò¤í¤æ¤¤¬¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¥³¥á¥Ç¥£¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¤Ï¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤¬ÉÂ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦Ë¡Â§¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æµ¤¤¬¤·¤Æ¤Æ¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¿¶¤ë¤È¡¢¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡Ö¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ãÊÑ¤Ê¿Í¤È¤«°ÇÍî¤Á¤¹¤ë¿ÍÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡ÖÉáÃÊ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤·¤ã¤Ù¤ó¤Ê¤¤¿Í¤È¤«¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡Ö¥³¥á¥Ç¥£¤Ã¤ÆÆ±¤¸¥¢¥¯¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤â1ÈÖ¥ª¥ó¥ª¥Õ¤¬¤Ê¤¤¿¦¶È¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡Ö¤º¤Ã¤È¥ª¥ó¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö·Ý¿Í¤È¤«³¹Ãæ¤Ç¡Ø¤¯¤ë¤Þ¤µ¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤«¤é¡ØÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ì¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«¸Ê¤¬Ê¬Îö¤·¤¿¤ê¸«¼º¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¤ï¤«¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥¥ã¥é¤ÇÇä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ÈËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤É¤Ã¤Á¤¬ËÜÅö¤Î²¶¤À¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇÉÂ¤à¡×¤È¡¢·ÝÇ½¿Í¤¬´Ù¤ê¤¬¤Á¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Î´íµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡Ö¡È¾Ð¤ï¤ì¤ë¡É¤Ã¤Æ·ò¹¯¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡ÖÌ¡ºÍ¤È¤«M-1¤È¤«¤Ç¸¢°Ò¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È¡È¾Ð¤ï¤»¤Æ¤ë¡É¤È»×¤¨¤ë¤±¤É¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤È¤«¥É¥Ã¥¥ê¤ÇÍî¤È¤··ê¤«¤«¤ë¤È¤«¡¢¤É¤ó¤À¤±¡Ø¤³¤ì¤¬²¶¤Î»Å»ö¤À¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Í´Ö¤ÎËÜÇ½Åª¤Ë¡¢´Ù¤ì¤é¤ì¤Æ¤ë¤·¡¢¤ä¤Ã¤ÑÂÎ¤ËÎÉ¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥¹¥È¥ì¥¹ÃÍ¤È¤·¤Æ¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¡Ö¤À¤«¤é¡¢·ë¶É¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡¢·ëº§¤·¤Æ¥Ñ¥Ñ¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤¹¤ë¡£¤ª¾Ð¤¤¤¢¤ó¤Þ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¡Ø¤¢¤¤¤Ä¤Ï´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤È¤«¸À¤¦¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤Ï¤¿¤À¤ÎËÉ±ÒËÜÇ½¡£ËÜ¿Í¤¬ÌµÍý¤Ã¤Æ¼«³Ð¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÌµÍý¤Ç¤¹¡×¤È¡¢·Ý¿Í¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ø¤Î±Æ¶Á¤âÊ¬ÀÏ¤·¡¢¤Ò¤í¤æ¤¤ò¡Ö´Ñ»¡ÎÏ¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶¿´¤µ¤»¤¿¡£
