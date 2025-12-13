¡ÖÈþ½÷´¶¤¬Ì¡²è¤ß¤¿¤¤¡×éâ¸¶Í§Î¤¤¬¶Ã¤¡ª2025Ç¯²¼È¾´ü¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¤À¤±¤ò»È¤Ã¤¿¥á¥¤¥¯¤Ë¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×
12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØBeauTV ¡ÁVOCE¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö2025Ç¯²¼È¾´üVOCE¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥áSP¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¡£
Èþ¤Î¥×¥í¤¿¤Á¤¬ËÜµ¤¤ÇÁª¤ó¤ÀºÇ½Ü¥³¥¹¥á¤Î¥¢¥ï¡¼¥É¡ÖVOCE¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¡×¡£
º£²ó¤Ï¼ÂÁ©ÊÔ¡£¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿ÈþÍÆ·Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¤¢¤ê¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤ò¡¢¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¤À¤±¤Ç¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¤ÎÁª¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¾®ß·ºù¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
º£´ü¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¡È·ì¿§´¶¡É¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¥á¥¤¥¯¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾®ß·¤µ¤ó¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¤ò»È¤Ã¤Æ¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¡¢»Å¾å¤²¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡¦¥·¥§¡¼¥Ç¥£¥ó¥°ÉôÌç1°Ì¤Î¤³¤Á¤é¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
Æ±¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®ß·¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¥«¥é¡¼¤Ç½Ð¤¿´¨¿§¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤³¤Î¡Ê¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡Ëº¸²¼¤Î¥Ô¥ó¥¯¥«¥é¡¼¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤ò¾¯¤·ËË¤ÎÃæ¿´¤ÎÉôÊ¬¤Ë½ÄÄ¹¤Ë¤Î¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ÏÃæ¿´¤«¤é½ÄÄ¹¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇËË¤¬¥¥å¥Ã¤È¸«¤¨¡¢¾®´é¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
¥á¥¤¥¯¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿ÈÖÁÈMC¤Îéâ¸¶Í§Î¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¡£
¾®ß·¤µ¤ó¤¬¡Ö½©Åß¤Î¤ªÍÎÉþ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â½Å¤¤ÁÇºà¤ä°Å¤¤¤ªÍÎÉþ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ªÈ©¤Ë¸÷Âô´¶¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤âÊ·°Ïµ¤¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢éâ¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈ©¤¬¥¥ì¥¤¡£¤â¤È¤â¤È¥¥ì¥¤¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£Èþ½÷´¶¤¬Ì¡²è¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¿¤áÂ©¤òÏ³¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤òÌÜ¿¬Â¦¤ËÆþ¤ì¡¢¤¯¤¹¤ß¤â¤Ï¤ì¤Æ²£´é¤â¥¥ì¥¤¤Ë¡£
ºÇ¸å¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò»Ø¤Ë¤È¤ê¡¢É¡Àè¤ÈÉ¡º¬¤Ë¤Î¤»¤¿¤é¡£
¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¤À¤±¤ò»È¤Ã¤¿Âç¿Í¤Î·ì¿§´¶¥á¥¤¥¯´°À®¡ª
éâ¸¶¤µ¤ó¤ÏºÇ¸å¤Ë¡Ö¾®ß·¤µ¤ó¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ù¥¹¥³¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤â¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£