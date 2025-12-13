¥í¥Ã¥Æ¡¦À¾ÌîÍ¦»Î¡Ö·ë¹½¥Ï¡¼¥É¤Ë¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×ÃÏ¹ö¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤òÀë¸À
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤ÎÀ¾ÌîÍ¦»Î¤ÏÀèÈ¯ºÆÅ¾¸þ¤È¤Ê¤Ã¤¿23Ç¯¤Ë8¾¡¤òµó¤²¡¢ºòµ¨¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¼«¸ÊºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î9¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢º£µ¨¤Ï¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÆó·å¾¡Íø¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²Ä©¤à¤â¡¢¸Î¾ã¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¡¢9»î¹ç¡¦49²ó2/3¤òÅê¤²¡¢0¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.08¤ÈÌ¤¾¡Íø¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¥ª¥Õ¤Ï¡Ö´¶³ÐÅª¤Ë¤¤¤¦¤È¡¢µîÇ¯¤ÏÄ´»Ò¤¬°¤¯¤Æ°ìºòÇ¯¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìºòÇ¯¤Î¥·¡¼¥º¥óÁ°¤ß¤¿¤¤¤Ê²á¤´¤·Êý¤ò¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼«¼ç¥È¥ì´ü´Ö¤Î²á¤´¤·Êý¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¥Ï¡¼¥É¤ÊÎý½¬¤òÀÑ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ºòµ¨¤Ï¸òÎ®ÀïÁ°¤Î¼èºà¤«¤é²¿ÅÙ¤â¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò²ÝÂê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³«ËëÁ°¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï·ë¹½¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÄÏ¤ß³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡º£µ¨½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿4·î2Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡¢6²ó1¼ºÅÀ¡¢Ãæ6Æü¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿4·î9Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤â6²ó2¼ºÅÀ¤È2»î¹çÏ¢Â³¤ÇQS¡Ê6²ó°Ê¾å3¼«ÀÕÅÀ°ÊÆâ¡Ë¤òÃ£À®¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨½é¹õÀ±¤òµÊ¤¹¡£ÂÇÀþ¤È¤Î¤¦¤Þ¤¯³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«¿È¤â6·î13Æü¤ËµåÃÄ¤«¤é¡Ø±¦Á°ÏÓ¶þ¶Ú·²¤Î¶ÚÂ»½ý¡Ù¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ìÎ¥Ã¦¡£8·î17Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç°ì·³Éüµ¢¤·¡¢5²ó¡¦69µå¤òÅê¤²¡¢2Èï°ÂÂÇ¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¹þ¤à¤â¾¡ÇÔ¤Ï¤Ä¤«¤º¡£·ë¶É¡¢¤³¤ÎÅÐÈÄ¤¬º£µ¨°ì·³¤ÇºÇ¸å¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ23Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ê¼«¼ç¥È¥ì¤Î²á¤´¤·Êý¤Ç¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£º£¥ª¥Õ¤â23Ç¯¡¢º£µ¨¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ï¡¼¥É¤Ê¼«¼ç¥È¥ì¤ò²Ý¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢·ë¹½¥Ï¡¼¥É¤Ë¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡Ö¤É¤³¤ò¶¤Ë¶ÚÎÏ¡¢½ÐÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÀµÄ¾¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ÏÀäÂÐ¤ËÍî¤È¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¤à¤·¤í¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë¤ÏÍî¤Á¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢ÎÌ¤È¤«¼Á¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¹â¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¡Öº£¤ÎÌîµå¤Î¥ì¥Ù¥ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÌîµå¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤È¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ÏµîÇ¯¤è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤¢¤È¤Ï²ø²æ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤â¥±¥¢¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÉôÊ¬¤â¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«Ê¬¼«¿È¤òÅ°ÄìÅª¤ËÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹Åê¼ê¤À¤Ã¤¿ÈþÇÏ³Ø¤¬¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¡¢ÀÐÀîÊâ¤Èß·Â¼Âó°ì¤Ï¸½ÌòÂ³¹Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÂàÃÄ¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹Åê¼ê¤¬ÅâÀîÐÒ¸Ê¡¢±×ÅÄÄ¾Ìé¤Î¡È89Ç¯À¤Âå¡É¤Ç¡¢¼¡¤¤¤ÇÀ¾Ìî¤¬Ç¯Ä¹¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£¼ã¤¤Åê¼ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¡È90Ç¯À¤Âå¡É¤Î°ÕÃÏ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¤È¤³¤í¤ò¼¨¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ