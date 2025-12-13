GoogleËÝÌõ¤Î¥Æ¥¥¹¥È½èÍý¤ËGemini¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤µ¤é¤Ë¼«Á³¤ÊËÝÌõ¤¬²ÄÇ½¤Ë¡õ¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àËÝÌõ¤òÊ¹¤±¤ë¤è¤¦¤Ë
¡ÖGoogleËÝÌõ¡×¤Ë¡¢Gemini¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿ºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¥¹¥ÈËÝÌõÉÊ¼Á¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËËÝÌõ¤·¤¿ÆâÍÆ¤òÊ¹¤¯µ¡Ç½¤Î¥Ù¡¼¥¿ÈÇ¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
Google Translate gets new Gemini AI translation models
https://blog.google/products/search/gemini-capabilities-translation-upgrades/
Google¤ÎÀ½ÉÊ¡¦¸¡º÷ÉôÌç¥ô¥¡¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¥í¡¼¥º¡¦¥ä¥ª»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢GoogleËÝÌõ¤Ë¹âÅÙ¤ÊGemini¤Îµ¡Ç½¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢´·ÍÑ¶ç¤ä¥í¡¼¥«¥ë¤ÊÉ½¸½¡¢¥¹¥é¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎËÝÌõ¤¬¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Östealing my thunder¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°ì¸ì°ì¸ìËÝÌõ¤µ¤ì¤Æ¡Ö»ä¤ÎÍë¤òÅð¤à¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï´·ÍÑ¶ç¤È¤·¤Æ¡Ö»ä¤Î¼êÊÁ¤ò²£¼è¤ê¤·¤¿¡×¤ÈËÝÌõ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Gemini¤¬Ê¸Ì®¤ò²òÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡Ö¤³¤ì¤Ï´·ÍÑ¶ç¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÀµ¤·¤¯È½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ç¡¢¤è¤ê¼«Á³¤ÇÀµ³Î¤ÊËÝÌõ¤¬´ÊÃ±¤ËÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö2025Ç¯12·î12Æü¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥É¤Ç¡¢±Ñ¸ì¤ä¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢¥Ò¥ó¥Ç¥£¡¼¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡¢ÆüËÜ¸ì¡¢¥É¥¤¥Ä¸ì¤Ê¤ÉÌó20¤Î¸À¸ì¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¥¦¥§¥ÖÈÇ¤ÈAndroidÈÇ¥¢¥×¥ê¡¢iOSÈÇ¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³ÈÂçÍ½Äê¤Ê¤É¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Gemini¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àËÝÌõµ¡Ç½¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢GoogleËÝÌõ¤Ë¡Ö¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àËÝÌõ·ë²Ì¤òÊ¹¤¯¡×µ¡Ç½¤Î¥Ù¡¼¥¿ÈÇ¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢ÏÃ¼Ô¤Î¸ýÄ´¤äÍÞÍÈ¡¢¥ê¥º¥à¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤ÊËÝÌõ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢È¯¸À¼Ô¤¬Ã¯¤Ê¤Î¤«¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Â¾¸À¸ì¤Ç¤Î²ñÏÃ¤ä¡¢³°¹ñ¸ì¤Ç¤Î¹Ö±é¤ÎÄ°¹Ö¡¢±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î»ëÄ°¤Ê¤É¤ÇÌòÎ©¤Ä¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Ï¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àËÝÌõ¤Î¥Ç¥â±ÇÁü¤Ç¤¹¡£
Live Translate with headphones in the Google App - two speakers - YouTube
¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àËÝÌõµ¡Ç½¤Î¥Ù¡¼¥¿ÈÇ¤â¸½ÃÏ»þ´Ö2025Ç¯12·î12Æü¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥á¥¥·¥³¸þ¤±¤ÎAndroidÈÇËÝÌõ¥¢¥×¥ê¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡£70¸À¸ì¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤âOK¡£2026Ç¯¤Ë¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤äiOSÈÇ¤Ë¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢ËÝÌõ¥¢¥×¥êÆâ¤Î¸À¸ì³Ø½¬¥Ä¡¼¥ë¤¬¥É¥¤¥Ä¤ä¥¤¥ó¥É¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¢ÂæÏÑ¤Ê¤É¤ª¤è¤½20¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Google Translate adds live translation and language learning
https://blog.google/products/translate/language-learning-live-translate/
ÂÐ±þ¸À¸ì¤Ï¡Ö±Ñ¸ì¢ª¥É¥¤¥Ä¸ì¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¡×¤È¡Ö¥Ù¥ó¥¬¥ë¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì(´ÊÂÎ»ú)¡¢¥ª¥é¥ó¥À¸ì¡¢¥É¥¤¥Ä¸ì¡¢¥Ò¥ó¥Ç¥£¡¼¸ì¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¡¢¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¸ì¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¸ì¢ª±Ñ¸ì¡×¤Ç¤¹¡£