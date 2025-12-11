犬が人に『添い寝する位置』で分かる心理５選

犬は飼い主と添い寝したがることが多く、添い寝する位置に「なぜ一緒に寝たがるのか」という心理が隠されていることも。ここでは、犬が人に『添い寝する位置』で分かる心理を紹介します。

1.足元：飼い主を守りたい

飼い主の足元で眠る犬は、「飼い主を守りたい」「僕が飼い主を守らなければ」という使命感を持っていることが多いです。

元々群れで行動していた犬たちは、お互いに別の方向を見ながら体を寄せ合って眠っていたと考えられています。そうして別の方向をお互いに警戒し、守っていたのです。この頃の習性が名残として受け継がれている可能性があるのです。

2.顔の近く：強い信頼、守ってほしい

顔の近くや枕元で添い寝する犬は、飼い主に対して強い信頼を寄せています。「何かあったら飼い主さんが守ってね」「飼い主さんが守ってくれるはず」という思いから、飼い主の顔が見える位置で添い寝しているのでしょう。

また、顔の近くで眠ることで、飼い主の呼吸が聞こえたり感じられたりするため、より安心できるという説もあります。

3.お腹の上：甘えたい、安心感が欲しい

お腹の上に乗って眠る犬は、飼い主に対して「甘えたい」という気持ちが強い傾向があります。お腹の上は、飼い主の呼吸や心臓の音が聞き取りやすく、体温も感じられるので、より安心できる場所なのです。

お腹の上に乗っていると、他の部位にくっついている時よりも密着率が上がるため、その点でも「甘えたい」という欲求を満たしていると考えられます。

4.胸元：安心感が欲しい

胸元は心臓が最も近い位置にあるので、飼い主の心臓の音が聞こえやすいというメリットがあります。犬にとって、飼い主の心音を聞くことで安心できるとも言われているため、安心感を求めて胸元を選ぶ犬も多いです。

また、飼い主が包み込むように愛犬に腕を回す場合は、飼い主の体温や匂いに包まれるような感覚が心地よい、と感じている犬も多いでしょう。

5.背中：信頼、程よい距離感が欲しい

飼い主の背中に自分の背中やお尻をくっつけるようにして添い寝している場合は、程よい距離感を保ちつつも信頼している飼い主にくっついていたい、という気持ちが表れています。

飼い主と寝ているという安心感をもらいつつ、自分の時間や自分のスペースも確保したいという自立心も持つ犬に多くみられます。

犬と添い寝するときに飼い主が気をつけるべきこと

犬と添い寝する際、飼い主が寝返りを打つと犬が潰されてしまう恐れもあります。あまりにも密着しすぎると、押し潰してしまったり、足で蹴り飛ばしてしまうなど怪我につながるリスクもあるので、ある程度は犬と飼い主の寝床スペースを区切るべきでしょう。

また、就寝中に口元を直接舐められてしまうと、犬の口内に潜んでいるばい菌が飼い主の口の中に侵入し、体調不良につながる恐れもあります。

特に小さなお子様や免疫力が低下している人は、腹痛などの症状が重症化しやすいので、一緒に添い寝することは避けてください。

まとめ

犬が人に添い寝するときは、添い寝する位置で大まかな心理がわかると言われています。今回はその心理を解説しましたが、添い寝する際はリスクもあるので、お互いがより快適に熟睡できるような環境を整えましょう。