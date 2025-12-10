¡ÚMUSABIÃ»ÊÔ±Ç²èº×¡ÛÈþÂçÈ¯¡¦SF±Ç²è¤¬½é¸ø³«¡ª ±Ç²èº×¼õ¾Þºî¤âÂ¿¿ô¾å±Ç
12/16(²Ð)¡¦17(¿å)¡¢ÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³Ø ±ÇÁü³Ø²Ê¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿400ËÜ¤òÄ¶¤¨¤ë±ÇÁüºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤éÁªÈ´¤µ¤ì¤¿11ËÜ¤ÎÃ»ÊÔ±Ç²è¤ò¾å±Ç¤¹¤ë¡ÒÂè1²ó MUSABIÃ»ÊÔ±Ç²èº×¡Ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
±Ç²èº×ÆþÁª¡¦¼õ¾Þºî¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤¹¤ëÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³Ø ±ÇÁü³Ø²Ê
1990Ç¯¤Ë³«Àß¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¤Ç35Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³Ø ±ÇÁü³Ø²Ê¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î³ØÀ¸ÉôÌç¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿ô¡¹¤Î±Ç²èº×¤ÎÆþÁª¡¦¼õ¾Þºî¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
³ØÉô¡¦Âç³Ø±¡Ê»¤»¤Æ¡¢2Ç¯´Ö¤Ç400ËÜ¤òÄ¶¤¨¤ëºîÉÊ¤¬À©ºî¤µ¤ì¡¢¥ª¥¦¡¦¥»¥¤¡Ê2024Ç¯ÅÙÂ´¶È¡Ë¤Î½¤Î»À©ºî¡Ø¼ê¡¿Hand¡Ù¤Ï¥¢¥Ì¥·¡¼¹ñºÝ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²èº×¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡£°æ¾åÍ¥°á¡Ê±ÇÁü³Ø²Ê4Ç¯¡Ë¤¬¼ø¶ÈÆâ¤ÇÀ©ºî¤·¤¿¡Ø¥í-16¹æÅï¡Ù¤Ï¤Ô¤¢¥Õ¥£¥ë¥à¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025¤Ç¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯¡¢±ÇÁü³Ø²Ê¤ÎµÒ°÷¶µ¼ø¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÄÑ¾°Ç½¤Ë¤è¤ë¡Ö¤³¤ì¤é¤ÎºîÉÊ¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤¿¡¢¾å±Çµ¡²ñ¤òºî¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Äó¾§¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³Ø ±ÇÁü³Ø²Ê¤Î¾å±Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÒÂè1²ó MUSABIÃ»ÊÔ±Ç²èº×¡Ó¤À¡£
¥¢¥Ã¥×¥ê¥ó¥¯µÈ¾Í»û¤Ç2Æü´Ö¡¢11ºîÉÊ¤Î¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¾å±Ç
¶¦ºÅ¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ã¼ê±ÇÁüºî²È¤Î°éÀ®¡¦±þ±ç¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¥¢¥Ã¥×¥ê¥ó¥¯µÈ¾Í»û¡£12·î16Æü(²Ð)¡¦17Æü(¿å)19»þÈ¾¤«¤é¡¢2024Ç¯-25Ç¯¤Ë³ØÆâ¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é11ËÜ¤ÎÃ»ÊÔ¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
Á°½Ò¤Î¡Ø¼ê¡Ù¡Ø¥í-16¹æÅï¡Ù¤ÎÂ¾¤Ë¡¢º£Ç¯¤Î¥½¥¦¥ë¹ñºÝ½÷À±Ç²èº×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢¥´¡¼¥¢¥µ¥ó¡¦¥á¥¤¥É¥¥¥ª¤Î¡Ø¥·¥ã¥ª¥·¥§¥ó¤ÎÊª¸ì¡Ù¡¢ß§Ã«¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤ÇºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÃæÅÄÌ¤¶õ¤Î¡Ø¤½¤¦¤¾¤¦¡Ù¤Ê¤É¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦CG¡¦¼Â¼Ì¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¼êË¡¤Ë¤è¤ë±ÇÁüºîÉÊ¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±Ç²èº×¾ÜºÙ¡Ûhttps://musabi-tanpen.peatix.com/
ÃíÌÜºîÉÊ¤Ï 2³Ø²Ê¥³¥é¥Ü¤Çºî¤é¤ì¤¿SFÃ»ÊÔ±Ç²è¡Ø¥¹¥È¥±¥·¥¢¡Ù
ÃíÌÜºîÉÊ¤Ï¡¢³ØÉô2Ç¯À¸¤È3Ç¯À¸¤¬Íú½¤¤¹¤ëº£³Ø´ü¤Î¼ø¶È¡Ò±Ç²è·B¡Ó¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¡¢½é¸ø³«¤È¤Ê¤ëSFÃ»ÊÔ±Ç²è¡Ø¥¹¥È¥±¥·¥¢¡Ù¡£
Èþ½Ñ¤ò¶õ´Ö±é½Ð¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê¡¢±ÇÁüÀ©ºî¤ò±ÇÁü³Ø²Ê¤¬Ã´Åö¤¹¤ë2³Ø²Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡¦ÆâÆ£°¦¤Î»ØÆ³¤Î²¼¡¢³ØÆâ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾²°ìÌÌ¤Ë¿å¤¬Ä¥¤é¤ì¡¢¿¹¤È¶µ¼¼¤¬Í»¹ç¤·¤¿Èþ½Ñ¥»¥Ã¥È¤¬ÁÏ¤é¤ì¤¿¡£
Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¿ÍÎà¤Îµ²±¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ëÁõÃÖ¡Ø¥¹¥È¥±¥·¥¢¡Ù¤¬³«È¯¤µ¤ì¤¿Ì¤Íè¡£Á´¤Æ¤Î¿Í¤Îµ²±¤ò¾Ã¤¹¤ÈÂ¸ºß¤Þ¤Ç¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢²Ê³Ø¼Ô¤Î°ËÄÅ¸¶¤Ï¡¢ÁõÃÖ¤Î³«È¯²áÄø¤Ç²¿¤«½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤ò¾ÃÌÇ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï°ìÂÎ²¿¤ò¾Ã¤·¤¿¤Î¤«¡Ä¡©¡×¤òÃµ¤¹Êª¸ì¡£
3¿Í¤Î³ØÀ¸¤¬Áð°Æ¤ò»ý¤Á´ó¤ê¡¢¡Ø²çÏµ¡ãGARO¡ä¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎµÓËÜ²È¡¦ÇßÅÄ¼÷Èþ»Ò¤¬1¤Ä¤ÎÏÃ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡£²»³Ú¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¹¾¥ÎÅÅ¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡Ù¤Î·àÈ¼ºî¶Ê²È¡¦ËÙÅÄ¤æ¤¡£Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ë½÷Í¥¤Î¹¾¼éº»Ìð¡¢»³粼¤ß¤é¤Î¡¢±Ç²è¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡Ù¤ÇÏÃÂê¤Î»ÒÌò¡¦Æ²¸ý´ÄÆá¤¬½Ð±é¡£´ÆÆÄ¤Ï±ÇÁü³Ø²Ê3Ç¯¤Î²Ï¹ç¤¢¤ó¤º¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡Ø¥¹¥È¥±¥·¥¢¡ÙÍ½¹ðÊÔ¤ò´Þ¤à ¼çÂê²ÎMV¤¬Àè¹Ô¸ø³«
¡Ø¥¹¥È¥±¥·¥¢¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦Ãç³¹¤è¤ß¤¬Êª¸ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡ØÄÉ²±¤Î²Ö¡Ù¡£¼ýÏ¿ºÇ½ªÆü¤Ë¡¢MV¤âËÜÊÔ¤ÈÆ±¤¸¥»¥Ã¥È¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÇÀè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø¥¹¥È¥±¥·¥¢¡Ù¤Ï¡ÒÂè1²ó MUSABIÃ»ÊÔ±Ç²èº×¡Ó¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î1ËÜ¤È¤·¤Æ¥¢¥Ã¥×¥ê¥ó¥¯µÈ¾Í»û¤Ç2Æü´Ö¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£Ì¤Íè¤Î±ÇÁüºî²È¤¿¤Á¤Î¤³¤ì¤«¤é¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¢¡ Ãç³¹¤è¤ß¡ØÄÉ²±¤Î²Ö¡ÙMV
(Ã»ÊÔ±Ç²è¡Ø¥¹¥È¥±¥·¥¢¡Ù¼çÂê²Î)
https://www.youtube.com/watch?v=AWmWnuzdvGk
²èÁüÄó¶¡¡§ÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³Ø
(¼¹É®¼Ô: ±ÁÃ«Èþ¹¬)