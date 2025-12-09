埼玉県を中心に展開している激安スーパーマーケットの「スーパーマルサン」は、メディアでも紹介されている人気店。「お弁当の安さと掘り出し物の多さが魅力です」と話すのは、スーパー事情やトレンドフードに詳しいESSEonlineライターの高梨リンカさん。10年以上前から「スーパーマルサン」を利用しているという高梨さんに、お店の様子や、おすすめ商品を実食レポートしてもらいました。

スーパーマルサンの代名詞「段ボール通路」！

「スーパーマルサン」はとにかく激安のスーパーマーケット。その安さからテレビで取材されることも多く、休日ともなれば駐車場までも大行列です。

【写真】インパクト抜群の「メガ盛り弁当」

店内で目を引くのは、段ボールを積み重ねたディスプレイで、みっしりと商品で埋まった通路は購買意欲をかき立てられます。

段ボール通路は店の外から始まっていて、野菜や飲み物、レトルト食品など、とにかく安い目玉商品が雑多に並んでいます。

この独特のつくりもあって店内は途中まで一方通行。あちこち回ってゆっくり自由にお買い物をするという感じではないかもしれません。

安いものを見つけたら、カゴにぽいぽい入れて進むという感じでしょうか。買うものを決めて来るより、その場のパッションを優先したいお店です。

目玉商品は「270円の激安弁当」

マルサンの激安商品といえばお弁当。お米をはじめなにもかもが高騰しているなかで、おどろきの価格、270円でお弁当が売られています。

激安なら中身もさびしいのでは？ と思われがちですが、そんなことはありません！ たっぷりのご飯にメインのおかず、切り干し大根に漬物と内容は充実しています。

個人的にはご飯がしっかり盛られていることが感激ですね。最近は安いと思ったらご飯が少なかった…というお弁当も増えてきましたので。

270円弁当は2種類あって、「メンコロまる弁」はメンチカツとコロッケが、「新・フライ弁当」にはコロッケ・蟹クリーム・白身フライが入っていました。少し値段は上がりますが、ほかにもお弁当の種類はたくさんあるので、通っても飽きずに食べられるのもうれしい。

あえて欠点を言うなら、ややラインナップがガッツリ系に偏っていることでしょうか。から揚げにハンバーグ、油淋鶏（ユーリンチー）、チキンタルタル…。ボリュームを求める人にはうれしいラインナップです。

「メガ盛り弁当」にも注目！

スーパーマルサンには激安弁当のほかに、インパクト抜群の「メガ盛り弁当」もあります。「メガ盛り弁当」は人気があるようで、元々の数も多くないと思うのですが、お昼をまわるとどんどん数が減っていきます。

この日は「ソース焼きそば」（661円）と「Wカツ丼」（971円）がありました。

「Wカツ丼」には、カツはもちろん、から揚げが3つも入っていて、900g超えの大ボリューム。2人で分けてもこの量なので、部活帰りの腹ペコな学生も大満足だと思います。

激安の掘り出しものに出合えるのも魅力

店内にはあちこちに激安商品があります。

この日はきはだまぐろが100gあたり199円という破格で売られていました。見た瞬間、「買い」だと思いました！ ほかのスーパーなら店内アナウンスするくらいの目玉品じゃないかと思うのですが、マルサンでは当たり前のように並んでいました。

マッシュルーム1パック32円という激安商品も見つけたのですが、前触れもなくこういう激安品が出てくるのがうれしいですよね。

また、普段はあまり目にすることのない商品の激安品に出合えるのもスーパーマルサンの魅力です。今回は2kgの業務用ベーコンスライスが1620円という掘り出しものもありました。

買うつもりで来てはいないものをついつい安さにつられて買ってしまう…。こういう予定外のお得な買い物が楽しいです。

食品がメインなので日用品は少ない

「スーパーマルサン」はスーパーマーケットですが、食品の数が多く日用品は少ない印象があります。必要なものをまとめて買うというより、とにかく安く食品を買いだめしようというときに行きたいスーパーマーケット。

激安スーパーマーケットには珍しく、PayPayが使えることもありがたいと思っています。

店舗は埼玉県に5つと多くはないですが、ぜひ一度は行ってみて欲しい激安スーパーマーケットです！

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください