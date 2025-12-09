『哀れなるものたち』のヨルゴス・ランティモス監督とエマ・ストーンが再タッグ、『ミッドサマー』のアリ・アスターや『パラサイト 半地下の家族』製作陣も加わった注目作『ブゴニア』が、2026年2月13日より日本公開となることがわかった。配給はギャガ。

韓国の伝説的カルト映画『地球を守れ！』（2003）を、これ以上ないほど現代的なエンターテインメントへとアップデートした一作が誕生した。混迷を極める“いま”の時代を、強烈なユーモアと毒気たっぷりの風刺で切り裂く、いま観るべき圧倒的エンターテイメントだ。

物語の中心となるのは、世界の未来を左右するカリスマCEOミシェル。そのミシェルを誘拐したのは、彼女が“地球侵略を目論む宇宙人”であると本気で信じ込んでいる陰謀論者の男ふたり。要求は、地球から撤退しろというもの。

製薬会社を率いる世界的リーダー、ミシェルが何者かに拉致された。犯人は陰謀論に取りつかれたテディと、その従弟ドン。自宅の地下室に監禁されたミシェルは、彼らに宇宙船へ連れていくよう迫られ、さらには“ミシェルの星の皇帝”と会談し、地球から撤退するよう交渉しろと命じられる。心理学の学位も持つ頭脳派のミシェルは、あの手この手でふたりを丸め込もうとするが、駆け引きは二転三転。やがてテディの隠された過去が露わとなり、状況は一気に命がけの攻防へと発展していく。

ミシェルを演じるのは、ランティモス監督との名タッグが5作目となるオスカー俳優エマ・ストーン。本作では製作も務め、役作りのために丸坊主へと変貌。囚われの身となった強靭なリーダー像を、これまでにないアプローチで体現する。誘拐犯のテディ役には『憐れみの3章』『シビル・ウォー アメリカ最後の日』で圧倒的な存在感を放ったジェシー・プレモンス。相棒のドンにはオーディションで大抜擢された新星エイダン・デルビスが抜擢された。

「お前は宇宙人だ」と言い張る犯人たちと、知略で切り抜けようとするミシェル。“会話が成立しない相手”との攻防が続くなか、物語は予想を裏切る方向へ加速。二転三転の果てに、観客を揺さぶる痛烈で痛快なクライマックスが待ち受ける。前代未聞の誘拐サスペンスから目が離せない。

予告映像は、チャペル・ローンの大ヒット曲「Good Luck, Babe!」を背景に、ミシェルが颯爽と歩くシーンからスタート。マックイーンのスーツ、ルブタンの靴、サンローランのバッグ、愛車のベンツ……美容にも護身にも隙がない彼女は、まさしく“世界を動かすトップリーダー”。しかし次の瞬間、不気味な覆面をつけたふたり組が自宅へ侵入し、ミシェルを“地球防衛本部”と称する場所へ誘拐してしまう。

宇宙人だと言い張る犯人たちとの噛み合わない会話劇、そしてその先に待つ衝撃的展開。編集のテンポと強烈なイメージが畳みかける本予告は、作品への期待を一気に加速させる内容となっている。

前代未聞の誘拐サスペンス『ブゴニア』は2026年2月13日、日本公開。