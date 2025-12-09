あのが、自身のYouTubeチャンネルに「【購入品】韓国で気になったもの全部買った 구매품 소개」を12月5日に更新した。

音楽フェス『WONDERLIVET 2025』に出演するため、韓国へ行っていたあの。これまでにもパッキング動画やVlogを公開しており、今回はパジャマ姿で購入品を紹介している。

まずは、シール屋 Made byで購入した可愛らしいキーホルダーや一万円分のシールを紹介。OLIVE YOUNGでは、スキンケア商品やコスメを多数購入した。また、動画中も顔につけていた部分用パックを紹介したが、「使ってみた感じ正直全然良くない」と辛口レビュー。さらに、韓国のライブで「肌がきれい」だと褒められたCCクリームも紹介した。

続いて、「そこらへんのお店」で買ったという、個性的な長ネギのキャラクターやタコのキーホルダーを紹介。ファストファッションブランド SPAOでは、大好きな『ケロロ軍曹』のパジャマをゲット。陶器屋 Big Sleepでは、髑髏とハート型の陶器を購入し、2つを組み合わせて「これは可愛すぎる！ えぐい」と相当お気に入りのようだった。さらに同店では、あのの好きな十字架が描かれた大きな花瓶も購入していた。

ソウル美術館では、展示会でポストカードやマスキングテープなどを購入。ファッションブランド COYSEIOでは、裏地がチェック柄になっているアウターなどを購入しており、店のスタッフからプレゼントを貰ったことも明かした。

コメント欄では、「買い物がシール帳ガチ勢すぎて好き」「パジャマでお土産紹介しているだけなのにずーっと可愛い」「めっちゃかわいいしセンスがよすぎる」「忖度がないところが好き」などの反響が寄せられている。

（文＝島田瑛）