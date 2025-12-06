この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師HISAKO「喃語の種類が少なくても大丈夫！社会性とバリエーションが重要」

YouTubeチャンネルで人気の「12人産んだ助産師HISAKO」ことHISAKOさんが、動画『【発達の遅れ】1歳で立てない！喃語しか話せない！それでも大丈夫？（お手紙シリーズ）』を公開。今回は1歳になったばかりの娘の「喃語の種類が増えない」と心配する新米ママからの相談に、HISAKOさんが専門的かつ温かい視点で回答した。



HISAKOさんは「子供によって、本当に個人差がありますので、喃語のペースや種類で過剰に心配しなくていい」と語り、「発語と言葉の発達は、意味のある言葉が突然増えることも珍しくありません」と解説。「喃語の種類が少ない＝発達の遅れ、とは限りません。『バリエーションの豊かさ』や『人に興味があるか』など、社会性の発達も重要です」と、ネットの情報で不安になりがちな親を安心させる言葉を投げかけた。



また、「『アー』『ウー』『エー』のみでも、イントネーションや表情が豊かで、コミュニケーションをとりたい意欲があるなら問題ありません」と強調。加えて「歯の本数よりも舌や口内・唇の発達の方が言葉には影響する」と助産師ならではの視点も交えた。「パパやママが子供の欲求を表情やニュアンスで先回りして満たしてあげると、喃語のバリエーションが増えにくいこともあるが、それ自体は素晴らしい子育てです。ただ、その影響もあるということも知っておいてほしい」と語った。



1歳半検診で基準とされる「ママ以外の3語」については「誰が聞いても分かる言葉じゃなく、親が意味を理解できる発音でOK」と独自の見解。「大切なのは、名前を呼ばれたときにたまに振り向く・愛されて喜ぶ・周囲の指示をなんとなく理解する・物の探索行動が見られる、など総合的な発達の視点です」と力説した。



最後にHISAKOさんは「1歳児の発達は“喃語の種類”そのものよりバリエーションや社会性。あまりにも心配せず、子どもの個性を大事に見守ってほしい」と動画を締めくくった。12人の子育て経験と助産師の専門性から導かれたそのアドバイスは、多くのママ・パパの心を救うことだろう。