スタイリストの黒田茜氏が自身のYouTubeチャンネルで「10年以上使って元を取った“本物の名品”3選｜【48歳スタイリスト私物紹介】」と題した動画を公開しました。今回は、10年以上にわたって愛用し、購入して良かったと心から満足しているという3つの名品を紹介しています。



最初に紹介されたのは、26年前に購入した「エルメス」のエナメルブレスレットです。黒田氏にとって初めてのエルメス製品で、初めての海外旅行で訪れたロンドンで購入した思い出の品だといいます。カジュアルからエレガントな装いまで幅広く合わせられる汎用性の高さが魅力で、26年経った今でも美しい状態を保っています。購入当時から価格が約2倍になっていることにも触れ、その価値を語りました。



2つ目は、15年以上前に手に入れたという「ISSEY MIYAKE」のプリーツ加工トップスです。もともとは母親にプレゼントしたものでしたが、時を経て譲り受け、今では黒田氏自身が愛用しているとのこと。自宅の洗濯機で何度も洗っているにもかかわらず、プリーツが取れたり生地が傷んだりすることがない耐久性の高さに驚かされます。メンテナンスが容易でシワを気にせず持ち運べるため、旅行にも重宝するアイテムだそうです。



最後に登場したのは、10年以上前に購入した「Faliero Sarti」のストールです。イタリアの老舗生地メーカーである同ブランドのストールは、上質な素材と洗練されたデザインが特徴。黒田氏が紹介したストールは、レーヨンとシルクを使用した繊細な生地に、手書き風のハート柄が施されています。購入当時は高価に感じたものの、その美しさにときめいて手に入れたと振り返りました。



動画で紹介されたアイテムは、質の良さと時代に左右されないデザインこそが、長く愛用できる名品の条件であることを教えてくれます。自分へのご褒美や、長く使える特別な一品を探している際の参考になりそうです。