¤°¤ë¥Ê¥¤¡Ö¥´¥Á¡ª¡×¤Ç¡Ö¥´¥Á¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡×¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³¡¡°ÕÌ£¿¼È¯¸À¡ÖÆóÅÙ¤È¡Ä¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¡ÊÌÚÍË¡¦¸å£¸»þ¡Ë¤Î¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥°¥ë¥á¥Á¥¥ó¥ì¡¼¥¹£²£¶¡¦¥´¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤¬£´Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¿Ê¹Ô¤òÌ³¤á¤ë±©Ä»¿µ°ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î°ì¸À¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê°Ê²¼¡¢°ìÉô¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Å£É£Ç£È£Ô¡×²£»³Íµ¤ÈÇÐÍ¥¤Î¥à¥í¥Ä¥è¥·¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢ÀßÄê¶â³Û£³Ëü£µ£°£°£°±ß¤Î¹âµéÏÂ¿©¤¬ÉñÂæ¡£¡ÖÂçËºÇ¯²ñ¥´¥Á¡×¤ÈÂê¤·¤Æ£²½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç·ë²ÌÈ¯É½¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·´¥ÇÕ¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥óÂå¡¦£±£°Ëü£·£°£°£°±ß¤ò»ÙÊ§¤¦¿Í¤Ï·èÄê¡££±ÉÊÌÜ¤ÎÍ½ÁÛ¶â³Û¤¬ºÇ¤â³°¤ì¤¿¿Í¡¢¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¦¾®¼ÇÉ÷²Ö¤ÎÁ°¤Ë¥É¥í¡¼¥ó¤¬Íî¤Á¡¢¾®¼Ç¤Î»ÙÊ§¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«Ê¢¥ì¡¼¥¹ºÇ²¼°Ì¤Ç¤¢¤ë¾®¼Ç¤Ë¤µ¤é¤Ë£±£°Ëü£·£°£°£°±ß¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¡¢º£µ¨£¹£¶Ëü£³£¸£°£°±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡±©Ä»¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤µ¤¢¡¢Â³¤¤Ï¼¡½µ¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¼¡½µ¡¢¥´¥Á¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¤È¹ðÃÎ¡£¥¹¥¿¥¸¥ª°ìÆ±¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¤Ê¤Ë¡ª¡©¡×¤ÈÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡½µÍ½¹ð¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢¾®¼Ç¤Ï¡ÖÆóÅÙ¤ÈÆ±¤¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È°ÕÌ£¿¼È¯¸À¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¡££±£±Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢£³£°Ëü±ßÄ¶¤Î¹â³Û¼«Ê¢¤¬·è¤Þ¤ë¡£