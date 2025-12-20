¡Ö65ºÐ°Ê¹ß¤ËÆ¯¤¤¤ÆÁý¤ä¤·¤¿Ç¯¶â¤ÏÁý³ÛÂÐ¾Ý³°¡×·«²¼¤²¼õµë¤ËÀø¤àºÇÂç¤ÎÍî¤È¤··ê
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖNews65 | ÆÈ¿È¤Î¸µµ¤¤¬½Ð¤ëTV¡×¤¬¡¢¡Ö¡Ú2026Ç¯²þÀµ¡Û60ºÐ¤«¤éÆ¯¤¯¤ÈÇ¯¶â¤Ï¤¤¤¯¤éÁý¤¨¤ë¡©Áá¸«É½¤ÇÊ¬¤«¤ë¡Ø3¤Ä¤Îæ«¡Ù¤ÈÂÐºö¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£60ºÐ°Ê¹ß¤âÆ¯¤¯¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÂ»¤ò¤¹¤ëÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤ÎÊ£»¨¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤È¡¢¤½¤³¤ËÀø¤à¡Ö3¤Ä¤Îæ«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢60ºÐ°Ê¹ß¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë¤ª¤±¤ë¼ç¤ÊÃí°ÕÅÀ¤ò3¤Ä¤Î¡Öæ«¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
æ«¤½¤Î1¡§¡Öºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¡×¤Î´ð½à³Û²þÀµ¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¡ÖÆ¯¤Â»¡×¤Ë¤Ê¤ë
¤³¤ì¤ÏÆ¯¤¤Ê¤¬¤éÇ¯¶â¤ò¤â¤é¤¦¾ì¹ç¡¢¼ýÆþ¤Ë±þ¤¸¤ÆÇ¯¶â¤¬¸º³Û¤µ¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤À¤¬¡¢¸½ºß¤Î´ð½à³Û¡Ö51Ëü±ß¡×¤¬2026Ç¯4·î¤«¤é¡Ö62Ëü±ß¡×¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ëÍ½Äê¡£ÊÑ¹¹¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¼ýÆþ¤òÉÔÉ¬Í×¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÂ»¤ò¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
æ«¤½¤Î2¡§Æ¯¤¤¤Æ¤â¡Ö´ðÁÃÇ¯¶â¡×¤ÏÁý¤¨¤Ê¤¤
ÆüËÜ¤ÎÇ¯¶â¤Ï¹ñÌ±Ç¯¶â¡Ê´ðÁÃÇ¯¶â¡Ë¤È¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î2³¬·ú¤Æ¹½Â¤¡£60ºÐ°Ê¹ß¤Ë¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤òÇ¼¤á¤Æ¤âÁý¤¨¤ë¤Î¤Ï2³¬ÉôÊ¬¤Î¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¤ß¤Ç¡¢´ðÁÃÇ¯¶â¤Ï60ºÐ¤Ç²ÃÆþ´ü´Ö¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤ÏÁý¤¨¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢²ÃÆþ´ü´Ö¤¬40Ç¯¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡Ö·Ð²áÅª²Ã»»¡×¤È¤¤¤¦µßºÑÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ë¡£
æ«¤½¤Î3¡§¡Ö·«²¼¤²¼õµë¡×¤Î¸í²ò¤¬ÂçÂ»¤ò¾·¤¯
¼õµë³«»Ï¤òÃÙ¤é¤»¤ë¤³¤È¤ÇÇ¯¶â³Û¤¬Áý¤¨¤ë¡Ö·«²¼¤²¼õµë¡×¤Ï¡¢°ì¸«¤ªÆÀ¤ÊÀ©ÅÙ¡£¤·¤«¤·¡¢Áý³Û¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Ö65ºÐ»þÅÀ¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤Ã¤¿Ç¯¶â³Û¡×¤Î¤ß¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢65ºÐ°Ê¹ß¤ËÆ¯¤¤¤ÆÁý¤¨¤¿Ç¯¶âÊ¬¤Ï¡¢·«²¼¤²¤Ë¤è¤ëÁý³Û¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¡£ÃÎ¤é¤º¤Ë·«²¼¤²¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¡¢ÁÛÄê¤è¤ê¤âÇ¯¶â¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
ÆÈ¿È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¸µµ¤¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°²è¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Ç¯¶â¤äÏ·¸å½àÈ÷¡¢Ï·¸åÀ¸³è¤ÎÏÃÂê¤Ê¤É¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
youtube.com/@by_myself YouTube