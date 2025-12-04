この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「脱・税理士スガワラくん」が、『知らないと大幅に税金を支払うことに!?相続対策での税金のカラクリを税理士が一発解決!』と題した動画を公開した。動画では、脱税事件をきっかけに視聴者から寄せられた税金に関する多様な質問に、脱・税理士の菅原氏が回答している。



動画の冒頭、菅原氏は精力剤販売会社が法人税など約4,200万円を脱税したとして告発されたニュースに言及した。その手口は売上を関連会社の別口座に入金するというもので、菅原氏は「典型的な方法」だと指摘している。国税当局は取引先の名簿照合、在庫実査、原価と売上の整合性確認などの手法を用いるため、このような典型的な脱税は短期間で発覚すると解説した。



続いて視聴者からの質問に答えるコーナーへ移行した。「役員貸付金の返済が困難になった場合」という質問に対し、菅原氏は時効や免除ではなく役員への報酬として扱われ、その役員個人の所得として確定申告が必要になると説明している。また「相続したアパートの家賃収入を兄弟で分ける場合」については、アパートの所有者が一人であるなら他の兄弟への分配は贈与にあたると指摘した。贈与税の基礎控除額を超えなければ問題ないが、実態としては贈与であることを明確にしている。



さらに「長期借入金の利息」に関する質問では、銀行評価の指標である自己資本比率や流動比率について「本当の会社の実力ではない」「銀行が会社を点数化するために設けた比率」と一蹴した。菅原氏は、それらの指標よりも現金を持っているかどうかが最も重要だと断言し、経営者としての視点を強調している。



相続税に関する質問では、複数の被相続人から財産を受け取った場合でも、相続税の非課税枠は亡くなった人ごとに適用されるため、合算して課税判断することはないと説明した。担当弁護士が答えられなかったという質問者に対し、菅原氏は基本的なルールとして明快に回答している。



最後に菅原氏は、借入金の利息を恐れるあまり事業投資をためらうべきではないと主張した。「資産運用以上に稼ぐのが経営者。それができない自信がないようだったら経営はしない方がいい」と力強く語り、利息以上の利益を生み出すことこそが経営者の本質であると締めくくっている。相続税や贈与税の仕組みに不安を抱える経営者や資産家にとって、実務判断の基礎を示す内容である。