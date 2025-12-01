ËÍ¡¢IMALU¤Á¤ã¤ó¤È·ëº§¤·¤Þ¤¹¡Á¡¡¤µ¤ó¤Þ¥«¥Ã¥Á¡¼¥ó¡Ö¤¢¤Î¥¢¥Û¡ª¡×¤È¡È·ãÅÜ¡É¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È
¡¡¥¿¥ì¥ó¥ÈÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤¬¡¢11·î30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¡Ö½µ´©¤µ¤ó¤Þ¤È¥Þ¥Ä¥³¡×¡ÊÆüÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£°¦Ì¼¡¦IMALU¤Î¤³¤È¤Ç¡¢·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤¿²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÎà»÷¥¿¥ì¥ó¥ÈÂ®Êó¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢²¿¤«¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃÂê¤ÎJOY¤È¥æ¡¼¥¸¤¬½Ð±é¡£Îà»÷¥¿¥ì¥ó¥ÈÆ±»Î¤Î¶ìÏ«ÏÃ¤Ê¤É¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡²áµî¤Ë¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤Î¤«¤é¤¯¤êTV¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¡¢ËÍ¤é¤âµÕ¶ÌÁÀ¤¦¡×¡ÖÂçÊª¤Î¿ÆÂ²¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÀ¸¤»Ä¤ì¤½¤¦¡×¡ÖIMALU¤òÁÀ¤ª¤¦¡×¤Ê¤É¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥ç¡¼¥¯ËþºÜ¤ÎÂØ¤¨²Î¤òÈäÏª¤·¤Æ¡¢¾Ð¤¤¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤ÏJOY¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖIMALU¤¬¤Þ¤ÀÃæ³Ø¹»¤Î»þ¤Ë¡ÈËÍ¡¢IMALU¤Á¤ã¤ó¤È·ëº§¤·¤Þ¤¹¡É¤È¡£²¶¤¬°ìÈÖ¥·¥Ó¥¢¤Êµ¤»ý¤Á¤Î»þ¤Ë¸À¤¤¤ä¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö»Ò¶¡¤ÎÌ¾Á°¤â¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£¡ÈJOYMALU¡É¡Ê¥¸¥ç¥¤¥Þ¥ë¡Ë¡×¤ÈJOY¤¬ÌÀ¸À¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬ºòÆü¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤½Ð¤¹¡×¤È¤µ¤ó¤Þ¤ÏÈý¤ò¤·¤«¤á¡¢¡Ö¤¢¤Î¥¢¥Û¤ÈÀäÂÐ¤Ë·ëº§¤µ¤»¤Ø¤ó¤¾¡×¤È»×¤Ã¤¿²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢JOY¤Ï¡Ö¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡×¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿²áµî¤ò¼«Ëý¡£·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Î¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö¼ýÏ¿Ãæ¤ËÂ¾¤ÎÈÖÁÈ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¸«¤ËÍè¤ë¤°¤é¤¤¡¢Æü¥Æ¥ì¤¬¥¶¥ï¤Ä¤¤¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡£¼ýÏ¿½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢Â¾¤ÎÈÖÁÈ¤Ç3¤Ä·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¡¢²¶¤È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤¬¤¢¤ÎÆü¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡È¤µ¤ó¤Þ¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡É¤ò¼«Éé¤·¡¢¤µ¤ó¤Þ¤â¶ì¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£