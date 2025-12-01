UHAÌ£³ÐÅü¡ÖÇ¯ËöÆÃÂçÊ¡ÂÞ2025¡×º£Ç¯¤âÅÐ¾ì¡ª¡¡¤ª²Û»Ò82¼ïÎà¤¬¡Ô¤«¤Ö¤ê¤Ê¤·¡Õ¤ÇÊÆÂÞ¤Ë¤®¤Ã¤·¤ê¡Ú12·î1ÆüÈ¯Çä¡Û
¡¡UHAÌ£³ÐÅü¡ÊÂçºå»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤¬¡¢¡ÖUHAÌ£³ÐÅü Ç¯ËöÆÃÂçÊ¡ÂÞ2025¡×¤ò12·î1Æü¸á¸å12»þ¤«¤é¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡¢¥®¥å¥¦¥®¥å¥¦¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡©¡©¡×¢ª¤³¤ì¤¬UHAÌ£³ÐÅü¡ÖÇ¯ËöÆÃÂçÊ¡ÂÞ2025¡×¤ÎÃæ¿È¤Ç¤¹¡ª
¡È·ã¥ì¥¢¡É¥°¥Ã¥ºÉÕ¤
¡¡Ëè²ó¡ÈÂçÍÆÎÌ¡É¤¬ÆÃÄ§¤È¤¤¤¦Æ±Ê¡ÂÞ¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¥°¥ß¤ä¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿82¼ïÎà¤Î¤ª²Û»Ò¤ò¡È¤«¤Ö¤ê¤Ê¤·¡É¤ÇµÍ¤á¹þ¤ó¤À¤â¤Î¡£¡Ö¤×¤Ã¤Á¤ç¡×¡Ö¥³¥í¥í¡×¡ÖÇ¦¼Ô¤á¤·¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Î¤Û¤«¡¢ÄÁ¤·¤¤¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤¬ÊÆÂÞ¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿Ê¡ÂÞ¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÖUHAË·¤ä¡×¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡ÖUHAË·¤ä¤ª¤Ï¤·¡×ÉÕ¤¡£Ê¡ÂÞ¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡È·ã¥ì¥¢¡É¥°¥Ã¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Á°²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Ê¡ÂÞ¤Ï·×8000ÂÞ¤¬´°Çä¤·¡¢SNS¤Ç¡ÖÅöÊ¬¤ª²Û»ÒÇã¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Í¡×¡ÖºòÇ¯¹ØÆþ¤·¡¢¤È¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Çº£Ç¯¤â¥ê¥Ô¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÀµ·î¤ÇÇÛ¤Ã¤¿¤ê¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤Æ¸º¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¡£ÍèÇ¯¤â¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤·¤ê¡¢¥®¥å¥¦¥®¥å¥¦¤ÎÊÆÂÞ¤«¤é¡¢ÂçÎÌ¤Î¤ª²Û»Ò¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë°µ´¬¤Î¸÷·Ê¤ÏSNS±Ç¤¨¤â¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡×¡Ö¶Ã¤¯¤Û¤É¤ÎÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï1Ëü2000±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡¢Á÷ÎÁ¹þ¤ß¡Ë¡£Æ±¼Ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢¡ÖUHAÌ£³ÐÅü ¸ø¼° AmazonÅ¹¡×¤ÇÈÎÇäÃæ¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ë¤Ä¤¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Ç¤¹¡£