冬のキーカラーは？定番色にキレイになじむ「色みが変わった」色の新傾向

「色」がスタイリングの明暗を分けるといってもいいほど、バリエが広がる今シーズン。色みにこだわった定番から、瞬時に空気を変える新色まで。押さえておきたい傾向をお届け。







1．新たな締め色＝コクのあるグリーン

カーキよりも彩度が高いから無骨に見えず、かといって明るくはないから主張しすぎない、品格のある深いグリーン。見た目は締めつつ重厚感はひかえめな色が、装いのバランサーとして活躍。







とことんメンズライクに振り切ってもカジュアル以上

グリーンハーフジップスウェット／エイトンステイプルズ 中に着た白ショートスリーブシャツ／バナナ・リパブリック グレーワイドパンツ／ATON（ATON AOYAMA） スニーカー／ナイキ スポーツウェア（NIKE カスタマーサービス）



品性をともなう濃い色みが、落ち着いたままのトーンアップをかなえる秘訣。インナーに白シャツを仕込んだのも、カラースウェットを大人っぽく導くポイントに。







2．イエローを深く・渋く

濃度を上げたイエロー＝明るいキャメルを、新たな渋色として採用。軽快なのに落ち着きもある、ほっこりとはまた違うあたたかみと味わい深さでシンプルな装いに趣をもたらしてくれる。







トーンの微差とボアの立体感でIラインが退屈しない

キャメルボアベスト／HER. 中に着た黒リブタンク／thehighlights イエローサテンフレアスカート／エディット フォー ルル サングラス／DMY ストゥディオス（ザ・ウォール ショールーム） バッグ（オンライン限定）／Gap ショートブーツ／TSURU By MARIKO OIKAWA



ツヤっぽい華やかなスカートとなら、ふっくらとしたベストもクラス感のある仕上がりに落ち着く。ワントーン明るいイエローと組み合わせたときにわかるスミがかったトーンのボアは、ダークカラーとも好相性。





3.「黒を彩る鮮やかなネオン」

あたたかな季節の高揚感を引き継ぐような、フレッシュなネオン。冷静な黒と一緒に使えば、目を引く高発色も派手に終わらずむしろスタイリングに幅が出る、いいさし色として作用。







黒と相愛なピンクとの関係性をネオンでも実践

ピンクスウェットパンツ（一部店舗限定）／Gap 黒ノースリーブワンピース／SeaRoomlynn 手に持った黒レザージャケット／Levi’s®（リーバイ・ストラウス ジャパン） 眼鏡／SEA（エスストア） バッグ／ナッシングリトゥン（オデット エ オディール 新宿店） ショートブーツ／ダブルスタンダードクロージング（フィルム）

強気なネオンなら、クール派に向くピンクのさじ加減に。とはいえ目立つ色だから、着慣れたスウェットで選び、すそからのぞかせる程度からトライ。







(コーディネートのプライスなど詳細)

【全40スタイルの一覧】≫ベーシックカラー全般になじむ「新色リスト」・服をひと通り見たスタイリストたちが「いま気になる色」



