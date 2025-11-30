世界で1万機以上が運航されているエアバスの主力機種A320シリーズでソフトウエア異常による急降下の可能性が見つかり大規模リコール命令が出された。その余波により世界各地で欠航や遅れが発生している。

ロイター通信によると、エールフランスKLMグループはエアバスのリコール通知により28日に出発する航空便35便を運休した。同グループが運営するエールフランスとKLMオランダ航空は韓国人が欧州旅行時に多く利用する航空会社で韓国人旅行客も一部影響を受けるものとみられる。

ドイツの代表航空会社であるルフトハンザもエアバスが指示したソフトウエア入れ替えと修正指示を履行するのに1機当たり数時間がかかり週末の一部便の欠航と遅延が発生するとみられると説明した。

ニュージーランド航空も自社が保有するすべてのA320neoで次の運航までにソフトウエアアップデートを受ける予定としながらも、29日に多くの航空便の運航に影響があり一部欠航もあると予想した。

世界で最も多くA320シリーズを保有する米アメリカン航空は自社が保有する同型機480機のうち340機がリコール対象だとし、29日までに多くのソフトウエアアップデートが終わると明らかにした。

コロンビアのアビアンカは今回のリコールにより自社の旅客機の70％以上に影響があり今後10日間は深刻な運航支障が避けられないとして12月8日まで航空券販売を中断することにした。

このほかにエアインディア、イージージェット、ボラリスなどの航空会社も今回のリコールで運航に一部支障が出ると予想した。ただA320シリーズの保有数が少ない米国のデルタ航空とユナイテッド航空は今回の問題による影響はなかったり限定的だと明らかにした。

A320シリーズは操縦ソフトウエアのエラーで危険な急降下現象が起きることがあると調査されリコール対象となった。欧州航空安全庁（EASA）の緊急指示によりこれらの旅客機は問題になったソフトウエアを入れ替えるか修正することで再び運航できるようになる。

世界で運航中のA320系シリーズの旅客機は約1万1300機で、このうちリコール対象は6000機に達するとロイターは伝えた。ブルームバーグはA320シリーズの多くが操縦席での単純なアップデートを通じ短時間で問題を解決できるが、約1000機の旧型機種はハードウエアそのものを交換しなければならず、整備期間中は運航から除外されることがあると報道した。