ラルフ鈴木アナ「『ZIP！』にも行こうかな」、水卜麻美アナ「大丈夫！結構です！」
日本テレビの水卜麻美アナ（38歳）が、11月28日に放送された情報番組「Oha！4」（日本テレビ系）に出演。代打出演していたラルフ鈴木アナからの「『ZIP！』にも行こうかな」という申し出を「大丈夫！結構です！」と断った。
水卜麻美アナと河出菜都美アナが、“映えスポット”での写真の撮り方についてやり取りを交わし、水卜アナはいつも虚無の表情でピースをしていると言うと、河出アナは海外のインフルエンサーはありのままで写真を撮るとアドバイスし、水卜アナはそれだとピースをしないでただ虚無の表情のまま写真を撮ることになってしまうと話す。
その後、河出アナ以外の出演アナウンサーが揃って挨拶する時に、代打で出演していたラルフ鈴木アナが、朝も早いというのに大きな声で「ハーイ！どうもアナウンス部の映えスポット！ラルフですよ！あっち側のラルフですよ！ミトちゃーん！」と挨拶。
水卜アナが「ラルフさんに合わせてテンション上げる！ラルフさーん！」と挨拶を返すと、ラルフ鈴木アナは「今日代打で来ているけれど、この後、『ZIP！』も行っちゃおうかな！」とコメント。水卜アナは「あ、大丈夫！結構です！お疲れさまでした、お帰りください！」と断った。
水卜麻美アナと河出菜都美アナが、“映えスポット”での写真の撮り方についてやり取りを交わし、水卜アナはいつも虚無の表情でピースをしていると言うと、河出アナは海外のインフルエンサーはありのままで写真を撮るとアドバイスし、水卜アナはそれだとピースをしないでただ虚無の表情のまま写真を撮ることになってしまうと話す。
水卜アナが「ラルフさんに合わせてテンション上げる！ラルフさーん！」と挨拶を返すと、ラルフ鈴木アナは「今日代打で来ているけれど、この後、『ZIP！』も行っちゃおうかな！」とコメント。水卜アナは「あ、大丈夫！結構です！お疲れさまでした、お帰りください！」と断った。