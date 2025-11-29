コンビニ店員「画面タッチお願いします」→客激怒「何でそんなもんせなあかん」と画面を乱暴に叩く！　それを見ていたオーナーが…

接客業に従事していると、理不尽なクレーマーに出くわすことがある。投稿を寄せた大阪府の60代女性（事務・管理）は、某大手コンビニに勤めていたときの出来事を振り返った。レジで公共料金の収納代行を行っていた時のことだ。（文：長田コウ）

「あの爺さんはこういう場所しか偉そうによう言わんねん」とフォロー

通常、収納代行では支払いの内容や金額に間違いがないか、客自身がレジのタッチパネルで承認ボタンを押す必要がある。店員が勝手に押すことはできないルールだ。

女性は、「お客様画面タッチお願いします」と伝えた。すると、客の男性は突然怒鳴り声をあげた。

「何でそんなもんせなあかん」

画面の承認ボタンを押してもらわなければ、決済処理は進まない。女性は「タッチして頂かないと、お会計に進めませんよ、画面タッチお願いします」と再度促した。これに、男性はあからさまに不機嫌な態度をとった。

「はぁ、邪魔臭いの〜何処やねん」

悪態をつきながら、画面を「バーン」と乱暴に叩いたそう。女性は、「滅茶気分悪かったです」と当時の心境を明かしている。

その一部始終を見ていたのが、店のオーナーだった。オーナーは女性に対して、こう声をかけてくれた。

「気にし〜なや。あの爺さんはこういう場所しか偉そうによう言わんねん」

女性はこの言葉にフォローされたものの、やはり暴言を吐かれたショックは大きかったようだ。「1日中気分悪かったです。（引きずりました）」と振り返っている。オーナーの言葉は確かに真理だが、現場で傷つけられた心はすぐには癒えないものだ。

※キャリコネニュースでは「クレーマーに遭遇したエピソード」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/TOEFU8ZH