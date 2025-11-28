コロンビア・ワークス<146A.T>が大幅高で３日続伸している。２７日の取引終了後、２５年１２月期の連結業績予想について、営業利益を４７億２９００万円から５６億円（前期比４３．９％増）へ、純利益を２７億５０００万円から３０億８０００万円（同３７．６％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を６９円から７０円へ引き上げたことが好感されている。



今期販売分の一部を２６年１２月期以降の販売とすることから、売上高は３９６億１８００万円から３６８億円（同７５．４％増）へ下方修正したが、不動産開発事業において期初計画では保守的な原価計算をしていたことに加え、想定を上回る額での販売が複数あったことから利益予想を増額した。



同時に、６７万１２００株の公募による新株式の発行と、１０万６００株を上限とするオーバーアロットメントによる売り出しを実施すると発表した。発行・売出価格は１２月８日から１０日までのいずれかの日に決定する予定で、調達資金２２億６８３６万円（上限）は、全額を不動産開発事業における不動産の新規取得及び開発に係る運転資金に充当する。



出所：MINKABU PRESS