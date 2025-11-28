中越パが急伸し７年１０カ月ぶり高値圏に浮上、期末配当予想を１０円増額修正

中越パルプ工業<3877.T>が大幅高で３連騰。２０００円台に乗せ、２０１８年１月以来７年１０カ月ぶりの高値圏に浮上した。２７日の取引終了後、配当政策を変更し、２７年３月期からは連結配当性向３０％と株主資本配当率（ＤＯＥ）２．５％を指標として配当額を決める方針にすると発表した。あわせて２６年３月期の期末配当予想を前回予想から１０円増額の５０円に上方修正しており、株主還元に対する前向きな姿勢を評価した買いが流入している。年間配当予想は９０円（前期は７０円）とする。



同時に２７年３月期から３１年３月期までの中期経営計画を開示。３１年３月期までに営業利益８０億円（２６年３月期計画は３７億円）、自己資本利益率（ＲＯＥ）８％を目指す。新規事業に着手するほか、脱プラスチック需要を取り込むパッケージング用紙の販売促進や耐油紙をはじめとする高付加価値品の開発、抄紙機の改造や生産集約などによる事業構造の転換を進める。



出所：MINKABU PRESS