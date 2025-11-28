【麻雀の勉強法】「点数計算」は後回しでいい？ 現最高位・石井一馬プロが教える“レベル別”上達ロードマップ
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「発男道場【麻雀解説ch】」が動画を更新。今回は前回に引き続き第49期現最高位・Mリーグではアースジェッツ所属の石井一馬プロが登場し、「麻雀の勉強法」について解説した。
近年、AI解析や戦術書など学習ツールが充実しているが、石井プロは「自分がどのレベルに行きたいか（ガチ勢かエンジョイ勢か）によって、やるべき勉強は全く異なる」と提言する。
■エンジョイ勢は「牌効率」より「手組みの構想」を
まず、麻雀を楽しみたい、あるいは仲間内で負けたくない「エンジョイ勢」に向けて、石井プロは意外なアドバイスを送る。一般的に初心者・中級者が最初に学ぶべきとされる「点数計算」や「牌効率（受け入れ枚数）」について、石井プロは「優先度は高くない」と断言する。 「点数計算は分からなくても打てますし、牌効率は間違っていてもテンパイはします。裏目を引いてもアガれるのが麻雀です」
では、何を優先すべきか。それは「押し引き」と「序盤の手組み（構想）」だという。 特に「手組み」については、配牌を見た時点で「リーチ・役牌・ホンイツ・タンヤオ」の主要4役のうち、どの方針で進めるかを決めることが重要だと語る。動画内では具体的な手牌を例に、「受け入れ枚数が最大になる打牌」ではなく、あえて受け入れを狭めてでも「タンヤオやホンイツに向かう打牌」を選択する思考プロセスを解説。 「なんとなく真ん中の牌を残す」のではなく、明確なゴール（役）を描いて打つことが、エンジョイ勢にとっての勝利への近道となるようだ。
■ガチ勢は「効率」を捨てて「読み」に挑め
一方で、Mリーガーや天鳳位を目指すような「ガチ勢」に対しては、全く逆のアプローチが必要になる。
石井プロは「ガチ勢を目指すなら、成長の『効率』を排除してほしい」と語る。 「ここだけ覚えれば勝てる」といった効率的な学習だけでなく、一見すると勝敗に直結する頻度が低い「手牌読み」などの泥臭い技術も追求する必要があるという。「手牌読みができたからといって、処理（打牌選択）に直結することは少ないです。ただ、究極を目指すなら、他人が得られない情報を少しでも多く得るために、そこを諦めずにトライしてほしい」
動画後半では、石井プロ自身の実戦譜を用いて、相手の捨て牌や安牌の切り順から「手牌構成」や「愚形待ちの可能性」を論理的に読み解く、高度なプロの思考も披露された。自分が目指すのは「楽しく勝てる麻雀」か、それとも「極める麻雀」か。まずはそのスタンスを明確にすることが、上達への第一歩と言えそうだ。
近年、AI解析や戦術書など学習ツールが充実しているが、石井プロは「自分がどのレベルに行きたいか（ガチ勢かエンジョイ勢か）によって、やるべき勉強は全く異なる」と提言する。
■エンジョイ勢は「牌効率」より「手組みの構想」を
まず、麻雀を楽しみたい、あるいは仲間内で負けたくない「エンジョイ勢」に向けて、石井プロは意外なアドバイスを送る。一般的に初心者・中級者が最初に学ぶべきとされる「点数計算」や「牌効率（受け入れ枚数）」について、石井プロは「優先度は高くない」と断言する。 「点数計算は分からなくても打てますし、牌効率は間違っていてもテンパイはします。裏目を引いてもアガれるのが麻雀です」
では、何を優先すべきか。それは「押し引き」と「序盤の手組み（構想）」だという。 特に「手組み」については、配牌を見た時点で「リーチ・役牌・ホンイツ・タンヤオ」の主要4役のうち、どの方針で進めるかを決めることが重要だと語る。動画内では具体的な手牌を例に、「受け入れ枚数が最大になる打牌」ではなく、あえて受け入れを狭めてでも「タンヤオやホンイツに向かう打牌」を選択する思考プロセスを解説。 「なんとなく真ん中の牌を残す」のではなく、明確なゴール（役）を描いて打つことが、エンジョイ勢にとっての勝利への近道となるようだ。
■ガチ勢は「効率」を捨てて「読み」に挑め
一方で、Mリーガーや天鳳位を目指すような「ガチ勢」に対しては、全く逆のアプローチが必要になる。
石井プロは「ガチ勢を目指すなら、成長の『効率』を排除してほしい」と語る。 「ここだけ覚えれば勝てる」といった効率的な学習だけでなく、一見すると勝敗に直結する頻度が低い「手牌読み」などの泥臭い技術も追求する必要があるという。「手牌読みができたからといって、処理（打牌選択）に直結することは少ないです。ただ、究極を目指すなら、他人が得られない情報を少しでも多く得るために、そこを諦めずにトライしてほしい」
動画後半では、石井プロ自身の実戦譜を用いて、相手の捨て牌や安牌の切り順から「手牌構成」や「愚形待ちの可能性」を論理的に読み解く、高度なプロの思考も披露された。自分が目指すのは「楽しく勝てる麻雀」か、それとも「極める麻雀」か。まずはそのスタンスを明確にすることが、上達への第一歩と言えそうだ。
関連記事
【麻雀実戦解説】安牌を持つのは「守るため」じゃない？ 現最高位・石井一馬プロが語る「攻めの安牌論」
【麻雀解説】「形」と「打点」どっちを優先すべき？ 迷える打ち手に贈る“明確な判断基準”
麻雀の悩ましい待ち選択！ロジカルに選べるように！
チャンネル情報
こんばんは、麻雀解説YouTubeの発男道場です。このチャンネルは「麻雀をロジカルに世界一わかりやすく」をモットーに初心者〜中・上級者に向けて色々な麻雀のノウハウをわかりやすく言語化しながら発信しているチャンネルです。よろしくお願いいたします。