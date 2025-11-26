この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

総合診療専門医の舛森悠医師がYouTubeチャンネル「YouTube医療大学 【1日10分で聞いて学べる】」で、「【危険】放置すると後悔する『胃がん』の意外な５つの症状」と題した動画を公開。早期発見が生存率を大きく左右する胃がんについて、見過ごしがちな危険なサインを解説した。



舛森医師は冒頭で、胃がんの厳しい現実を提示する。早期発見の場合、5年生存率は90%と高い一方、進行して見つかった場合はわずか10%にまで低下するという。日本では年間約3万9000人が胃がんで命を落としており、決して他人事ではない病気であると警鐘を鳴らす。



動画では、胃がんの意外な初期症状として5つのサインが挙げられた。中でも特に意外なのが、1つ目の「黒いイボ（老人性イボ）」である。舛森医師は、「まさか皮膚の症状が胃からのサインなんて」と驚く人が多いが、知っておくべき重要な知識だと語る。



その他、「原因不明の吐き気・食欲低下」「黒っぽい便」「みぞおちの痛みや違和感」が挙げられた。黒い便は、がんからの出血が胃酸で酸化されるために起こるという。しかし、舛森医師が最も重要で恐ろしいサインとして挙げたのは、5つ目の「無症状」であった。「症状に頼っていては早期発見は難しい」と述べ、多くの早期がんは症状がないまま進行することを強調した。



そのため、症状がないうちから定期的に検査を受けることが極めて重要になる。舛森医師は、バリウム検査よりも直接胃の粘膜を観察できる「胃カメラ（内視鏡検査）」を推奨。無症状の段階でがんを発見し、未来を守るための知識と行動の重要性を訴え、動画を締めくくった。