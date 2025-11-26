「巨人はセンター、レフトも空いている」FAで巨人入り有力な松本剛に球界OBの考察 「阿部監督の好む選手」
日本ハムからFA宣言、松本剛の巨人加入が注目されている（C）産経新聞社
日本ハムからFA宣言、去就が注目された外野手の松本剛の巨人入りが有力となっている。
2022年には首位打者も獲得、チームでは選手会長も務め、温厚な人柄も知られる。巨人にとっては今季外野布陣を固定できなかっただけに、貴重な右の外野手獲得で厚みを増したいところ。
【速報】日本ハム松本剛がFAで巨人入り決断！『この移籍は大チャンス︎』阿部監督が好む選手︎FA移籍で高木豊が感じたこと【プロ野球ニュース】
松本加入のチームへの影響には球界内からも考察の声が上がっている。
現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は11月25日に自身のYouTubeチャンネルに「【速報】日本ハム松本剛がFAで巨人入り決断！『この移籍は大チャンス!!』阿部監督が好む選手!?FA移籍で高木豊が感じたこと【プロ野球ニュース】」と題した動画を更新。松本の巨人入りが実現すれば、チームで果たす役割に独自の考察を加えた。
高木氏は巨人の今季の外野布陣を踏まえて「巨人はセンター、レフトも空いている」とずばり。
松本に関して、かねて新庄剛志監督も「レフトの守備、ナンバーワンにうまい」と認めていたとして、安定した守備力が光るとした。
続けて「守備もうまいし センターもできるし 貴重な右になるんじゃないか」とチームにおいても右打者の岡本和真を欠くこともあり、戦力的にも大きいとした。
気になる打順に関しては「1番も打てれば2番も打てる」と、足も使えバントなど小技もしっかりできることで今季固定できなかった上位打線を固められる存在になると指摘。
今季は不振が目立ったが「こんな実力じゃない」と新天地で復活が期待できるとした。
さらに「阿部監督の好む選手だよね」とコメント。具体的には「淡泊ではない （打席での）粘りもあるし ソツがない 細かい野球にもついていく」と万能型の選手であり、チームバッティングも十分こなせるとした。
役割としてはチャンスメイクが期待できるとして、「FAで巨人が獲る、相思相愛じゃないかな」とベストマッチだと指摘した。
紳士たれという「球団の色にも合う」としながら、新天地での活躍を願っていた高木氏。
松本を獲得となれば、若手に与える刺激など、チームにとっても実りは大きい。来季が就任3年目を迎える阿部慎之助監督の起用法含め、V奪回へのキーマンとなれるか。引き続き、注目を集めていきそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]