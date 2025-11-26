「巨人はセンター、レフトも空いている」FAで巨人入り有力な松本剛に球界OBの考察　「阿部監督の好む選手」

日本ハムからFA宣言、松本剛の巨人加入が注目されている（C）産経新聞社

日本ハムからFA宣言、去就が注目された外野手の松本剛の巨人入りが有力となっている。

2022年には首位打者も獲得、チームでは選手会長も務め、温厚な人柄も知られる。巨人にとっては今季外野布陣を固定できなかっただけに、貴重な右の外野手獲得で厚みを増したいところ。

【速報】日本ハム松本剛がFAで巨人入り決断！『この移籍は大チャンス ︎』阿部監督が好む選手 ︎FA移籍で高木豊が感じたこと【プロ野球ニュース】

松本加入のチームへの影響には球界内からも考察の声が上がっている。

現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は11月25日に自身のYouTubeチャンネルに「【速報】日本ハム松本剛がFAで巨人入り決断！『この移籍は大チャンス!!』阿部監督が好む選手!?FA移籍で高木豊が感じたこと【プロ野球ニュース】」と題した動画を更新。松本の巨人入りが実現すれば、チームで果たす役割に独自の考察を加えた。

高木氏は巨人の今季の外野布陣を踏まえて「巨人はセンター、レフトも空いている」とずばり。

松本に関して、かねて新庄剛志監督も「レフトの守備、ナンバーワンにうまい」と認めていたとして、安定した守備力が光るとした。

続けて「守備もうまいし センターもできるし 貴重な右になるんじゃないか」とチームにおいても右打者の岡本和真を欠くこともあり、戦力的にも大きいとした。