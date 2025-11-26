¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´ÛÀàÅð»ö·ï¡¢¤µ¤é¤Ë4¿Í¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤ò¹´Â«¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹
¥Ñ¥ê¡ÊCNN¡Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Î¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤«¤éÊõ¾þÉÊ¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿ÀàÅð»ö·ï¤Ç¡¢¥Ñ¥ê¸¡»¡¤Ï25Æü¡¢¤µ¤é¤Ë4¿Í¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¸¡»¡¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·Ù»¡¤¬¿·¤¿¤Ë¹´Â«¤·¤¿¤Î¤Ï38ºÐ¤È39ºÐ¤ÎÃË2¿Í¤È¡¢31ºÐ¤È40ºÐ¤Î½÷2¿Í¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥Ñ¥êÃÏ°èºß½»¡£º£²ó¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï10·î²¼½Ü¤Ë¤âÊÌ¤ÎÍÆµ¿¼Ô4¿Í¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
CNNÄó·È¶ÉBFMTV¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Î¤¦¤Á1¿Í¤Ïº£²ó¤ÎÀàÅð¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¥®¥ã¥ó¥°¤Î4¿ÍÌÜ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£10·î¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿ÍÆµ¿¼Ô4¿Í¤Î¤¦¤Á3¿Í¤ÏÁÈ¿¥ÅªÀàÅð¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¡¢½÷1¿Í¤ÏÁÈ¿¥ÅªÀàÅð¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¦ËÅ¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»ö·ï¤Ï10·î19Æü¤ËÈ¯À¸¡£ÈÈ¹Ô¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤Ï¤·¤´¤ò»È¤Ã¤ÆÁë¤«¤é¾å³¬¤Î¥¢¥Ý¥í¥ó¡¦¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢Å¸¼¨¥±¡¼¥¹¤òÇË²õ¤·¤Æ¡¢1²¯¥É¥ë¡ÊÌó156²¯±ß¡Ë°Ê¾å¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ëÊõ¾þÉÊ9ÅÀ¤òÅð¤ß½Ð¤·¤¿¡£
ÁÜºº¤Ï¸½ºß¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Åð¤Þ¤ì¤¿Êõ¾þÉÊ¤Ï¤Þ¤À²ó¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
Êõ¾þÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º¯À×¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦´û¤Ë²òÂÎ¤·¤ÆÇä¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤¬Â®¤ä¤«¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Ï¾®¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£