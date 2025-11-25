¤Ê¤¼¤«Åö¤¿¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥Ñ¥ó¥Á¡½¡½»õ¼Ö¤¬¶¸¤Ã¤¿Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤¬¸ì¤Ã¤¿¡ÖÇÔ°ø¡×¡¡°æ¾åÂó¿¿¤¬¡È¿ÀÆ¸¡É¤ò°ú¤¹þ¤ó¤À¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¿¼¤ß¡×
¾¡Íø¤Î½Ö´Ö¡¢²ù¤·µ¤¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÅ·¿´¤ò¿¬ÌÜ¤Ë¥°¥Ã¤È·ý¤ò°®¤Ã¤¿Âó¿¿(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnext
Âó¿¿¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡Ö¼«¿®¡×
¡¡ÃíÌÜ¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ï¡Ö·Ð¸³¡×¤Îº¹¤¬¤â¤Î¤ò¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡11·î24Æü¤Ë¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ç¡¢Æ±µé2°Ì¤Î°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬¡¢Æ±µé1°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤Ë3-0¤ÇÈ½Äê¾¡¤Á¡£ºòÇ¯10·î¤ËÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤ËÈ½ÄêÉé¤±¤òµÊ¤·¡¢WBA²¦ºÂ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤«¤é1Ç¯1¤«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆµ¯Àï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿µ½Å¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿½øÈ×¤ÏÅ·¿´¤¬¼çÆ³¸¢¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½é²ó¤Ë¤Ï»Ä¤ê20ÉÃ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Çº¸¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÍá¤Ó¤»¤Æ¡¢Âó¿¿¤¬¸åÂà¡£Â³¤¯2²ó¤âÀäÌ¯¤Êµ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é½ù¡¹¤Ë¼ê¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡È¿ÀÆ¸¡É¤¬¡¢µ»½Ñ¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤òËÝÏ®¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ°ìµ¤¤ËÅ·¿´¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½Å¤Í¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢Âó¿¿¤Î¿Ø±Ä¤Ë¾Ç¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢3²ó¤Ë»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤Ï¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥Á¤Îº¹¤òËä¤á¤ë¤è¤¦¤Ëµ÷Î¥¤ò¥°¥Ã¤È½Ì¤á¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¶¯¤á¤ë¤È¡¢Å·¿´¤Ë¾®µ¤Ì£¤è¤¯±¦¤òÍá¤Ó¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ4²ó¡¢¤½¤·¤Æ5²ó¤ÈÁê¼ê¤ò¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¶áÀÜÀï¤òÅ¸³«¡£6²ó¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é·ã¤·¤¤ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤â¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Å·¿´¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«È¿·â¤Îµ¡²ñ¤ò¸«½Ð¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡8²ó¤Î¸ø³«ºÎÅÀ¤Ç¤Ï2¼Ô¤¬°æ¾å¤ò»Ù»ý¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸å¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Å·¿´¤Ï¥Î¡¼¥¬¡¼¥É¤«¤é¤Î¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤Ê¹¶¤á¤âÈäÏª¡£²¿¤È¤«°ú¤½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤òÉÕ¤±¤¿Àï¤¤¤òÅ¸³«¤¹¤ëÂó¿¿¤òÁ°¤ËÍ¸ú¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê°ì·â¤Ï·«¤ê½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤«¤é¡ÖÅ·¿´Áª¼ê¤òÅÝ¤¹¡×¤ÈÇ³¤¨¤Æ¤¤¤¿Âó¿¿¡£Ëµ¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿½øÈ×¤Î1¡¢2¥é¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜ¿ÍÛ©¤¯¡Ö¡Ê¥Ú¡¼¥¹¤ò¡Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤±¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÂç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¤¬¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë¤«¡¢²ø²æ¤ò¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦Æ®¤¤¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤È¸ø¸À¤¹¤ë»à¤ËÊª¶¸¤¤¤Ç¼ÂÁ©¤·¤¿Îý½¬¤Ç¡ÖÂÐÅ·¿´¡×¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¿À®²Ì¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¡Ê3²ó¤«¤é¡Ë¹¶¤á¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÁÛÄê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£Îý½¬¤Î»þ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¼«Á³¤È¤Ç¤¤¿¡×
¡¡Áê¼ê¤¬·Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¡¼¥¯¤òÍø¤·¤Æµ÷Î¥¤ò¼è¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î´Ö¹ç¤¤¤Î³°¤«¤éÂÇ¤Ä¤³¤È¤¹¤é¤âÁÛÄê¤ÎÈÏ°ÏÆâ¡£ÈïÃÆ¤³¤½¤·¤¿¤¬¡¢¾Ç¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤ÇÅ·¿´¤Ë¤Ï½ù¡¹¤ËÎ®¤ì¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡ÖÌÂ¤¤¡×¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
Å·¿´¤ËÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¡Ö¾Ç¤ê¡×
¡¡12¥é¥¦¥ó¥É¤òÀï¤¤½ª¤¨¤¿´¶ÁÛ¤ò¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ÊÂó¿¿¤Î¡Ëµ÷Î¥´¶¤¬¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¬Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤´Ö¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢µ÷Î¥´¶¤ËÂó¿¿Áª¼ê¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÇÔ°ø¤«¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë27ºÐ¤Ï¡¢¡Ö½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ÉÀè¼ê¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¿´¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Å·¿´¤À¤¬¡¢ÂÇ¤Æ¤É¤â¡¢¼¡Âè¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤¬Åö¤¿¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Å¸³«¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·Ð¸³¤Îº¹¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤½¤³¤ÇÎ©¤ÆÄ¾¤µ¤ì¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏ³¤é¤¹¡£
¡Ö¡Ê¾Ç¤ê¤Ï¡Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ø¤¦¤ï¡¢¤³¤ì¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡Ù¡Ø½é¤á¤Æ¤À¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¼«Ê¬¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤»þ¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£»î¹çÃæ¤ËÌÂ¤¤¤¬½Ð¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤òÀè¤Ë¼è¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½øÈ×¤Ë¸ú²ÌÅª¤À¤Ã¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«»à¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÂó¿¿¤ÎÎÏÎÌ¤¬±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Å·¿´¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤À¤«¤é¡¢ËÜÅö¤ËÌÂ¤¤¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¡Ø¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ù¤ß¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£³ÊÆ®µ»¤Ã¤Æ°ì½Ö¤Î´Ö¤¬Âç»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤³¤ÏËÜÅö¤Ë·Ð¸³¤Îº¹¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¿¼¤ß¤Îº¹¤Ç¤ä¤é¤ì¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÑëÆá¤Î¶î¤±°ú¤¤ÎÃæ¤ÇÉé¤±ÃÎ¤é¤º¤Î¿ÀÆ¸¤ò¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¿¼¤ß¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤ÀÂó¿¿¡£°ì»þ¤Ï°úÂà¤â·è°Õ¤·¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¤Õ¤¿¤¿¤ÓÇç¤¤¾å¤¬¤ê¡¢¡ÖÅ·¿´Áª¼ê¤Ë¾¡¤Ä¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¿¡×¤È²ÈÂ²¤È¤È¤â¤ËÀÀ¤Ã¤¿¡ÈÂÇÅÝ¡¦Å·¿´¡É¤ÎÌîË¾¤ò¸«»ö¤Ë¼Â¤é¤»¤¿¡£
