5000¿Í¤Î¾¯½÷¤ò½¸¤áŽ¤Éþ¤òÃ¦¤¬¤»¤ÆÄ´¤Ù¾å¤²¤ë¡ÄÃæ¹ñ¹ÄÄë¤ÎŽ¢ÈÞÁª¤ÓŽ£¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿ÈÂÎ¸¡ºº¤Î°ÛÍÍ¤¹¤®¤ëÃæ¿È
¢£²È¤¬¤é¤è¤êÍÆ»Ñ¤ò½Å¤ó¤¸¤¿ÌÀ¤Î¹ÄÄë
²áµî¤ÎÆüËÜ¤ÎÅ·¹Ä¤ä¡¢À¬Éþ²¦Ä«¤Î¹ÄÄë¤Ï¡¢·¯¼ç¤Î·ìÅý¥«¥ê¥¹¥Þ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹¡ÈÞ¤òÁª¤ÖºÝ¤Ï·ì¶Ú¤ä²ÈÊÁ¤ò½Å¤ó¤¸¤¿¡£
ÌÀ(¤ß¤ó)¡Ê1368Ç¯¨¡1644Ç¯¡Ë¤Î·¯¼ç¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£ÂÀÁÄ¡Ê½éÂå¹ÄÄë¡Ë¹¿ÉðÄë¤ÏÇÀÌ±¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢·ìÅý¥«¥ê¥¹¥Þ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤Ê¤Þ¤¸µ®¸²(¤¤±¤ó)¤Î²È¤Î½÷»Ò¤ò¹¡ÈÞ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢³°ÀÌ¡Ê¹¡ÈÞ¤ÎÉãÊý¤Î¼Â²È¡Ë¤ÎÀì²£¤Î¼ï¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ÇÌÀ²¦Ä«¤ÎÎòÂå¤Î¹ÄÄë¤Ï¡¢·ì¶Ú¤ä²ÈÊÁ¤¬¤¢¤Þ¤ê¹â¤¯¤Ê¤¤ÉáÄÌ¤Î½÷»Ò¤ò¹¡ÈÞ¤È¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
·úÁ°¾å¤Ï¡¢ÌÌÀÜ»î¸³¤ò¹Ô¤¤¡¢½÷»Ò¤ÎÉÊÆÁ¤ò½Å»ë¤·¤¿¡£ËÜ²»¤Ç¤Ï¡¢Èþ¤·¤¯¤Æ¥»¥¯¥·¡¼¤Ê½÷»Ò¤òÁª¤ó¤À¡£
Èþ½÷¤Ï¸½÷¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÊì¿Æ¤È¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê½÷À¤ò¹¥¤àÉã¿Æ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¹ÄÄë¤¬¡¢É¬¤º¤·¤âÍ¥½¨¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£
¹ÄÄë¤¬¡¢Ì±´Ö¤ÎÎÉ²È¤Î»Ò½÷¤ËÊç½¸¤ò¤«¤±¤Æ¸åµÜ¤Î½÷À¤òÁª¤Ö¤³¤È¤ò¡ÖÁª½¨½÷¡×¡Ê½¨½÷Áª¤Ó¡Ë¤È¸À¤¦¡£¡Ö½¨½÷¡×¤Ä¤Þ¤ê¸åµÜ¤Ë»Å¤¨¤ëÍ¥½¨¤Ê½÷À¤òÁª¤Ö¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö½¨½÷¡×¤È¤¤¤¦¸ì¤¬ÄêÃå¤¹¤ë¤Î¤ÏÀ¶¤Î»þÂå¤«¤é¤À¤¬¡¢¸åÀ¤¤ÎÎò»Ë²È¤ÏÌÀÂå¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ê¡¢¡ÖÁª½¨½÷¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¡£
¢£ÌÀ¤Î¸åµÜ¤ò»Ù¤¨¤¿½÷À¤¿¤Á
ÎòÂå²¦Ä«¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ÌÀ¤Ç¤â¡¢¸åµÜ¤Î½÷À¤ÎÁ´°÷¤¬¹¡ÈÞ¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÌÀ¤Î¸åµÜ¤Î½÷À¤Ï¡¢»þÂå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸Æ¾Î¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¿¾¯¤ÎÊÑ²½¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤ª¤ª¤à¤Í¡¢¹¡ÈÞ¡¦½÷´±¡¦µÜ¿Í¤Î»°¼ïÎà¤Ç¤¢¤ë¡£
¹¡ÈÞ¤Ï¡Ö½Ê½÷¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢¹ÄÄë¤ÎºÊ¾ª¤È¤·¤Æ¡¢À¤·Ñ¤®¤ò»º¤à¤³¤È¤Ë¤Ä¤È¤á¤¿¡£¹ÄÄë¤Î»Òºî¤ê¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢ºÎÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÏÍÆ»Ñ¤äÇ¯Îð¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤¿¡£³°ÀÌ¤ÎÀì²£¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢ÉáÄÌ¤Î²È¤Î½÷»Ò¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
½÷´±¤Ï¡ÖµÜ½÷¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢´ÉÍý¿¦¤À¡£Ê¸É®¤ä»öÌ³½èÍý¤Ê¤É¤ÎÇ½ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤¿¡£¹ÄÄë¤ÎºÊ¾ª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÎÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÏÍÆ»Ñ¤âÇ¯Îð¤â½Å»ë¤µ¤ì¤º¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬ÃæÅÓºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
µÜ¿Í¤Ï»¨ÌòÉØ¤Ç¡¢¸åµÜ½÷À¤Î°µÅÝÅªÂ¿¿ô¤Ï¤³¤ì¤Ç¤¢¤ë¡£¿ÈÊ¬¤ÏÄã¤¤¤¬¡¢µÜ¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¹Ä»Ò¤ÎÆýÊì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹Ä»Ò¤¬¹ÄÄë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¤âÕá´±¤È¤Ä¤ë¤ó¤ÇÀ¯¼£Åª±Æ¶ÁÎÏ¤ò¤Õ¤ë¤¦¤â¤Î¤â¤¤¤¿¡£
¢£µÜ½÷¤¬9000¿Í¤Ë¾å¤Ã¤¿»þ´ü¤â
¹ÄÄë¤ÈÆ±êÐ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢À©ÅÙ¾å¤Ï¹¡ÈÞ¤À¤±¤À¤¬¡¢¹ÄÄë¤Î¸¢ÎÏ¤ÏÀäÂÐ¤Ç¤¢¤ë¡£¤´¤¯¤Þ¤ì¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢½÷´±¤äµÜ¿Í¤¬¹ÄÄë¤Î¡Ö¤ª¼ê¤Ä¤¡×¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¡¢¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¸åÀ¤¤Ï¡¢¹¡ÈÞ¡¦½÷´±¡¦µÜ¿Í¤Ê¤É¸åµÜ½÷ÀÁ´ÂÎ¤òÇùÁ³¤È»Ø¤·¤Æ¡ÖµÜ½÷¡×¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¹¯ô¦Äë(¤³¤¦¤¤Æ¤¤)¡Ê¢¨¡Ë¤¬ÌÀËö¤Î¡ÖµÜ½÷¡×¤Ï9000¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¡¢¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢½÷´±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µÜ¿Í¤ä¹¡ÈÞ¤â´Þ¤á¤¿¿ô¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¢¨À¶¤ÎÂè4Âå¹ÄÄë
ÌÀÂå¤Î¸åµÜ¤ÎÀ©ÅÙ¤È¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á°ÅÄ¾°Èþ»á¤ÎÏÀÊ¸¡ÖÌÀÂå¸åµÜ¤È¹¡ÈÞ¡¦½÷´±À©ÅÙ¡×¡Ê¡ØµþÅÔ½÷»ÒÂç³ØÂç³Ø±¡Ê¸³Ø¸¦µæ²Ê¸¦µæµªÍ×¡¡»Ë³ØÊÔ¡ÙÂè08¹æ¡¢2009Ç¯¡Ë¤Ë¾Ü¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤Ë¤æ¤º¤ë¡£
ÌÀ¤ÎÁª½¨½÷¤Î¤ä¤ê¤«¤¿¤Ï¡¢»þÂå¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤ª¤ª¤à¤Í¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ÌÀËö¤ÎÎã¤ò¤È¤ê¤¢¤²¤è¤¦¡£
¢£¹¡ÈÞ¤òÌÜ»Ø¤·ËÌµþ¤Ë½¸¤Ã¤¿5000¿Í¤Î¾¯½÷¤¿¤Á
ÌÀ¤ÎËö¤ÎÅ··¼¸µÇ¯¡Ê1621Ç¯¡Ë¡£Á°Ç¯¤ËÂ¨°Ì¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÅ··¼Äë¡Ê1605Ç¯¨¡1627Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¹¡ÈÞ¤ÎÁªÈ´»î¸³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÁªÈ´¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¡¢À¶¤ÎÊ¸¿Í´±Î½¤À¤Ã¤¿µªú´(¤¤¤¤ó)¤Ï¡ØÌÀØô°Â¹Ä¹¡³°ÅÁ(¤ß¤ó ¤¤¤¢¤ó¤³¤¦¤´¤¦ ¤¬¤¤¤Ç¤ó)¡Ù¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤º¤Ï¸øÊç¡£Å·²¼¤Î13ºÐ¤«¤é16ºÐ¤Þ¤Ç¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢¿·Äë¤Î¹¡ÈÞ¤Î¸õÊä¤òÊç½¸¤·¤¿¡£±þÊç¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Ìò¿Í¤¬¤ª¶â¤ò»Ùµë¤·¤¿¡£¡Ö¤¦¤Á¤ÎÌ¼¤Ê¤é¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡×¤È¼«¿®¤Î¤¢¤ë¿Æ¤Ï¡¢Ì¼¤òÏ¢¤ì¤ÆËÌµþ¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¡£Àµ·î¡¢ËÌµþ¤Ë½¸¹ç¤·¤¿¹¡ÈÞ¸õÊä¤Î¾¯½÷¤Î¿ô¤Ï¡¢5000¿Í¡£
Âè°ì¼¡ÁªÈ´¡£¹ÄÄë¤Ï¡¢Æâ´Æ¡ÊµÜÄîÆâ¤Î¾åµé¤ÎÕá´±¡Ë¤òÁªÈ´²ñ¾ì¤ËÇÉ¸¯¤·¤¿¡£¾¯½÷¤¿¤Á¤Ï100¿Í¤´¤È¤ËÇ¯Îð½ç¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¡¢Õá´±¤¿¤Á¤¬¸«¤Æ²ó¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»Ò¤ÏÇØ¤¬¹â¤á¡¢¤³¤Î»Ò¤ÏÇØ¤¬Äã¤á¡¢¤³¤Î»Ò¤ÏÂÀ¤á¡¢¤³¤Î»Ò¤ÏºÙ¤á¡¢¤Ê¤É³°¸«¤ò°ì¿Í°ì¿Í¡¢ÌÜ»ë¤·¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Çµ¬³Ê³°¤Î¾¯½÷1000¿Í¤¬µ¢¶¿¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£
¢£À¼¤äÊâ¤Êý¤Ç¤Î¿³ºº
ÍâÆü¡¢ÂèÆó¼¡ÁªÈ´¡£¾¯½÷¤¿¤Á¤ÏÁ°Æü¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÍ×ÎÎ¤ÇÊÂ¤ó¤À¡£Õá´±¤¿¤Á¤Ï¾¯½÷¤ÎÎó¤Î¤¢¤¤¤À¤òÊâ¤¤Þ¤ï¤ê¡¢Ç°Æþ¤ê¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¾¯½÷¤Î¼ª¡¦¸ý¡¦É¡¡¦È±¡¦È©¡¦¹ø¡¦¸ª¡¦ÇØÃæ¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¡¢´ð½à¤Ë¤¢¤ï¤Ì»Ò¤Ï¤Ï¤º¤·¤¿¡£¼¡¤ÏÀ¼¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¾¯½÷¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤ÎËÜÀÒ¡¢À«¡¢À¸Ç¯¡¢Ç¯Îð¤ò¸À¤ï¤µ¤ì¤¿¡£À¼¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âÃË¤Î»Ò¤Ã¤Ý¤¤¡¢¤¯¤°¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢Âù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤è¤É¤ß¤¬¤¢¤ë¤È¥Ï¥Í¤é¤ì¤¿¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë2000¿Í¤¬Âà¾ì¡£»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï2000¿Í¡£
ÍâÆü¡¢Âè»°¼¡ÁªÈ´¡£Õá´±¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¼ê¤ËÊªº¹¤·¤ò¤â¤Á¡¢¾¯½÷¤Î¼êÂ¤ÎÄ¹¤µ¤ò·×Â¬¡£¤½¤Î¾å¤Ç¾¯½÷¤é¤ò¿ô½½Êâ¤Û¤ÉÊâ¤«¤»¡¢»ÑÀª¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âÏÓ¤¬Ã»¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¤Î·Á¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Î©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤ËÉÊ¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¥Ï¥Í¤é¤ì¤¿¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç1000¿Í¤¬Âà¾ì¤·¡¢»Ä¤ê¤Ï1000¿Í¡£¼Â¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÏÁ°¸¡ºº¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
¢£°áÉþ¤òÃ¦¤¬¤µ¤ì¤Æ¡Ä
1000¿Í¤Î¾¯½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¸åµÜ¤ÎÃæ¤Ë¾¤¤µ¤ì¤Æ¿ÈÂÎ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¡£¾¯½÷¤é¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÌ©¼¼¤Ë¸Æ¤ÓÆþ¤ì¤é¤ì¡¢Íç¤Ë¤µ¤ì¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÇ¯Áý¤ÎµÜ½÷¤ÎÇ°Æþ¤ê¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¡£Æý¤ò¤â¤ß¤·¤À¤«¤ì¡¢æþ(¤ï¤)¤Î¤Ë¤ª¤¤¤ò¤«¤¬¤ì¡¢È©¤Î¤¤á¤³¤Þ¤«¤µ¤òÄ´¤Ù¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢Åö½é¤Î5000¿Í¤Î¾¯½÷¤Î¤¦¤Á¡¢300¿Í¤À¤±¤¬¹ç³Ê¤·¤¿¡£¹ç³Ê¼Ô¤ÏÁ´°÷¡¢¾åµé¥é¥ó¥¯¤ÎµÜ½÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é°ì¥«·î´Ö¡£¾¯½÷¤é¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢À³Ê¤ä¸ÀÆ°¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ»¡¤µ¤ì¤¿¡£µ¤À¤Ï¶¯¤¤¤«¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¤«¡£Æ¬¤Ï¤è¤¤¤«¡¢°¤¤¤«¡£¿Í´ÖÀ¤òÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë50Ì¾¤À¤±¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£Èà½÷¤é¤ÏÈÞÕÍ¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¹ÄÄë¤ÎÂ¦¼¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¹Ä¹¡¤Ë¤Ê¤ì¤ë¾¯½÷¤Ï¡¢¤¿¤À°ì¿Í¡£¶¥ÁèÎ¨5000ÇÜ¤ÎÁªÈ´¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢¹Ä¹¡¤ÎºÂ¤ò¸«»ö¤Ë¼Í»ß¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Øô°Â(¤¤¤¢¤ó)¹Ä¹¡Ä¥»á¤À¤Ã¤¿¡£
----------
²ÃÆ£ Å°¡Ê¤«¤È¤¦¡¦¤È¤ª¤ë¡Ë
ÌÀ¼£Âç³ØË¡³ØÉô¶µ¼ø
ÆüËÜµþ·à¿¶¶½¶¨²ñÈó¾ï¶ÐÍý»ö¡¢ÆüËÜÃæ¹ñ¸ì¸¡Äê¶¨²ñÍý»ö¡£1963¡Ê¾¼ÏÂ38¡ËÇ¯¡¢ÅìµþÅÔ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£Àì¹¶¤ÏÃæ¹ñÊ¸²½¡£ÅìµþÂç³ØÊ¸³ØÉôÃæ¹ñ¸ìÃæ¹ñÊ¸³Ø²ÊÂ´¶È¡£Æ±Âç³Ø±¡¿ÍÊ¸²Ê³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄøÃ±°Ì¼èÆÀËþ´üÂà³Ø¡£90¡Á91Ç¯¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¾©³Ø¶â¹âµé¿Ê½¤À¸¤È¤·¤ÆËÌµþÂç³ØÃæÊ¸·Ï¤ËÎ±³Ø¡£¹ÅçÂç³ØÁí¹ç²Ê³ØÉô½õ¶µ¼øÅù¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½¿¦¡£¡Øµþ·à¡ÖÀ¯¼£¤Î¹ñ¡×¤ÎÇÐÍ¥·²Áü¡Ù¡ÊÃæ¸øÁÑ½ñ¡Ë¤ÇÂè24²ó¥µ¥ó¥È¥ê¡¼³Ø·Ý¾Þ¡Ê·Ý½Ñ¡¦Ê¸³ØÉôÌç¡Ë¤ò¼õ¾Þ¡£
----------
¡ÊÌÀ¼£Âç³ØË¡³ØÉô¶µ¼ø ²ÃÆ£ Å°¡Ë