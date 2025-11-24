中国のあるモデルコンテストで優勝者の選定をめぐって論争が起き、大会組織委員会側が公式説明を出した。

最近、澎湃新聞など現地メディアによると、「第28回国際モデル大会 中国総決勝」組織委員会は「授賞式でトロフィーが誤って渡され、優勝者が誤って伝えられた」とし「実際の優勝者は37番参加者で、15番参加者は主婦部門の優勝者」として写真を公開した。

続いて、さまざまな疑惑について「スポンサー企業の介入や出来レース説は事実ではない」とし「ただし再発防止のため、規定の誤りを正し、手続きを改善する」と付け加えた。

これに先立って16日、深圳で行われた授賞式では、15番参加者が大会の1位に相当する「女性部門広東チャンピオン」に選ばれたという報道が出ていた。しかし他の参加者に比べて体型が明らかに異なっていた点が論争を呼び、中国国内はもちろん海外でも優勝者選定基準に対して疑問が提起された。

論争が広がると、主催側は「本大会は複数の企業の後援で運営されている」とし「オンラインでの反応を認識しており、今後公式コメントを出す」と説明していた。