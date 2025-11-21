この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が「双子で初来日したセルビア人を #FREERIDE #外国人 #おもてなし」を公開した。来日したばかりの外国人を無料で観光案内する企画で、今回はセルビアから初来日した双子の女性をもてなした。



一行がまず訪れたのは、千葉県にある成田山新勝寺だ。940年に開山した歴史ある寺院の荘厳な雰囲気に、双子の女性は「本当に素敵なところ」と感銘を受けた様子だ。参道を散策中、二人は初めてうなぎの串焼きを味わった。一口食べると「すごくおいしい」と笑顔を見せた。



その後、東京の居酒屋に移動し、本格的な日本食を堪能した。ここでハイライトとなったのが刺し身の盛り合わせだ。生の魚を食べることに挑戦した女性の一人は、ヒラメを口にした瞬間、あまりのおいしさに言葉を失った。「ここは最高に幸せを感じられる場所」と、日本の食文化がもたらした感動を表現した。



日本の伝統文化から食まで、初体験の連続に終始笑顔が絶えなかった二人。動画の最後には、心のこもった感謝の手紙も送られた。異文化交流の温かさが伝わってくるこの動画は、日本を訪れる外国人だけでなく、日本人にとっても新たな発見のヒントを与えてくれるだろう。



