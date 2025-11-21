

ILLIT(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

ILLIT(アイリット)の「Almond Chocolate」が、『第67回 日本レコード大賞』で「優秀作品賞」を受賞した。

日本作曲家協会は11月21日0時、『第67回 日本レコード大賞』（以下、「日本レコード大賞」）の各賞受賞者や受賞作品などを発表し、「優秀作品賞」10作品の中にILLITの初の日本オリジナル曲「Almond Chocolate」が選出された。海外アーティストで唯一の快挙だ。さらに、「日本レコード大賞」でK-POPグループの初の日本オリジナル曲が「優秀作品賞」を受賞するのは史上初の快挙となった。(ユニバーサルミュージック調べ)「日本レコード大賞」は日本作曲家協会が主催する音楽授賞式で、1959年に始まり日本で最も長い伝統を持つ授賞式。「優秀作品賞」は、芸術性、独創性、大衆の支持をもって、その年を代表する優れた楽曲10作品が選出される。

ILLITは昨年3月、デビュー曲「Magnetic」が世界的大ヒットを記録し、「第66回 日本レコード大賞」で「新人賞」を受賞した経緯がある。これでILLITは、「新人賞」と「優秀作品賞」の2つの賞を受賞した初のK-POPガールグループとなった。(ユニバーサルミュージック調べ)

ILLITは今回の受賞について、所属レーベルBELIFT LABを通して「昨年は新人賞、今年は優秀作品賞と、2年連続で名誉ある賞を受賞することができ、本当に嬉しいです。」と喜びを語り、「『Almond Chocolate』を愛してくださった皆さん、本当にありがとうございます！これからも、聴いてくださる方の心に響く音楽をお届けします。」と感謝を伝えた。

今回「優秀作品賞」を受賞した「Almond Chocolate」は、今年2月14日に配信リリースされた初の日本オリジナル曲。推しをアーモンドチョコレートに例えて、熱い想いや恋心を表現し、Z世代から共感を呼んだ。SEKAI NO OWARI のNakajinが楽曲提供したことも話題となり、映画『顔だけじゃ好きになりません』主題歌に抜擢され、K-POPグループの日本オリジナル曲としては異例のロングヒットを記録。TikTokでのバイラルも追い風となり、7月基準で累積再生数5000万回を越え、日本レコード協会ストリーミング認定で「ゴールド」認定を獲得。音源が公開されて約5ヶ月での達成となり、今年リリースの海外アーティスト楽曲の中で最速での「ゴールド」認定獲得の快挙となった (ユニバーサルミュージック調べ)。

「Almond Chocolate」のヒットも追い風となり、ILLITは9月1日にJapan 1st Single '時よ止まれ'で待望の日本デビューを果たし、自身最高初動販売量を更新。今年8月・9月には初のファンコンサートの日本公演『2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN』で2都市4公演のアリーナツアーを開催し、全席売り切れとなる大盛況を記録した。これらの成果を持って、年末には「第76回NHK紅白歌合戦」に2年連続で出場することが決定。これはK-POP第5世代グループで初にして唯一の快挙で、ILLITの日本での根強い人気を立証している。

今月24日には、1st Single Album 'NOT CUTE ANYMORE'で韓国でのカムバックも控えている。