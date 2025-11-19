　北中米W杯欧州予選の全日程が18日に終了した。

　各国1位となった12チームはW杯ストレートインが決定した。イングランド代表が欧州から一番乗りで本大会行きを決めると、フランス代表やクロアチア代表、ポルトガル代表、ドイツ代表、オランダ代表など常連国が次々と出場を決定。最終日にはスペイン代表やベルギー代表などがW杯出場を決めている。

　一方で、2位になったチームと3位チームの中でUEFAネーションズリーグのランキング上位4チームはプレーオフを戦うことに。2大会連続で本大会行きを逃しているイタリア代表やデンマーク代表、ポーランド代表など16チームが進出している。

　プレーオフは16チームが4組に分かれ、トーナメント方式で対戦。準決勝は来年3月26日に開催されてポット1とポット4、ポット2とポット3のチームが対戦し、3月31日に行われる決勝を勝ち抜いた4チームがW杯出場となる。なお、プレーオフの組み合わせ抽選会は11月20日に行われる。

■W杯出場国

ドイツ

スイス

スコットランド

フランス

スペイン

ポルトガル

オランダ

オーストリア

ノルウェー

ベルギー

イングランド

クロアチア

■プレーオフ進出国

(ポット1)

イタリア

デンマーク

トルコ

ウクライナ

(ポット2)

ポーランド

ウェールズ

チェコ

スロバキア

(ポット3)

アイルランド

アルバニア

ボスニア・ヘルツェゴビナ

コソボ

(ポット4)

ルーマニア

スウェーデン

北マケドニア

北アイルランド