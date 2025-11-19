W杯欧州予選全日程が終了…プレーオフ進出の16チームが決定、イタリアやデンマークらが残り4枠を争う
北中米W杯欧州予選の全日程が18日に終了した。
各国1位となった12チームはW杯ストレートインが決定した。イングランド代表が欧州から一番乗りで本大会行きを決めると、フランス代表やクロアチア代表、ポルトガル代表、ドイツ代表、オランダ代表など常連国が次々と出場を決定。最終日にはスペイン代表やベルギー代表などがW杯出場を決めている。
一方で、2位になったチームと3位チームの中でUEFAネーションズリーグのランキング上位4チームはプレーオフを戦うことに。2大会連続で本大会行きを逃しているイタリア代表やデンマーク代表、ポーランド代表など16チームが進出している。
プレーオフは16チームが4組に分かれ、トーナメント方式で対戦。準決勝は来年3月26日に開催されてポット1とポット4、ポット2とポット3のチームが対戦し、3月31日に行われる決勝を勝ち抜いた4チームがW杯出場となる。なお、プレーオフの組み合わせ抽選会は11月20日に行われる。
■W杯出場国
ドイツ
スイス
スコットランド
フランス
スペイン
ポルトガル
オランダ
オーストリア
ノルウェー
ベルギー
イングランド
クロアチア
■プレーオフ進出国
(ポット1)
イタリア
デンマーク
トルコ
ウクライナ
(ポット2)
ポーランド
ウェールズ
チェコ
スロバキア
(ポット3)
アイルランド
アルバニア
ボスニア・ヘルツェゴビナ
コソボ
(ポット4)
ルーマニア
スウェーデン
北マケドニア
北アイルランド
