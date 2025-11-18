日本代表はボリビアに３−０で快勝。年内最終戦を勝利で飾った。写真：梅月智史（サッカーダイジェスト写真部）

　森保一監督が率いる日本代表は11月18日、国立競技場でボリビア代表と国際親善試合で対戦。３−０で快勝を収めた。

　ボリビアはFIFAランキング76位（日本は19位）。順位では格下だが、９月の北中米ワールドカップ南米予選でブラジルを１−０で下しており、あなどれない相手だ。

　現在、強化試合２連勝中で、年内ラストマッチに臨む森保ジャパン。スタメンのシステムは３−４−２−１でGK早川友基、３バックは右から板倉滉、谷口彰悟、瀬古歩夢、ダブルボランチは遠藤航と鎌田大地、ウイングバックは右が菅原由勢、左が前田大然、シャドーは久保建英と南野拓実、１トップには小川航基が名を連ねた。

　立ち上がりから攻勢を強めると、２分にさっそく決定機。鎌田の絶妙なスルーパスに抜け出した小川がループシュートを狙う。これはGKの好セーブに遭い、決めきれなかった。

　それでも、その２分後に幸先よく先制。右サイドを突破した久保のクロスに、鎌田がファーサイドで反応。胸トラップから左足を振り抜き、ゴール右に決めた。

　前から激しくかけてくるボリビアのプレスを、日本は丁寧な繋ぎでかわして前進していく。23分、右サイドで久保との連係から菅原がクロスを供給。ニアサイドに飛び込んだ小川のヘディングシュートは、惜しくもクロスバーに阻まれた。
 
　後半はボリビアの組織的な守備に苦戦。なかなか思うように敵陣深くまでボールを運べないなか、56分には中盤で受けた久保が、巧みな反転から鋭いスルーパスを小川に送るなど、攻撃にリズムを生む。

　押し込まれてピンチを受ける場面もあるが、板倉、谷口、瀬古ら守備陣だけでなく、チーム全体で自陣に戻り、集中した守りで冷静に対応する。
 
　67分には中村敬斗、上田綺世、町野修斗と一度に３人を投入。すると、71分に追加点を奪う。ペナルティエリア右に進入した中村の折り返しに、飛び込んだ町野が右足で合わせてネットを揺らした。

　さらに78分には、上田の横パスをボックス内で受けた中村が、巧みなタッチで相手をかわして右足でゴール左に流し込み、３点目を挙げた。

　日本代表は盤石な試合運びを見せ、最後まで無失点に抑えてしっかりと勝ち切り、年内ラストマッチを白星で飾った。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

