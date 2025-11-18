森保ジャパンがボリビアに３−０快勝！ 開始４分に鎌田が先制弾、途中出場の町野＆中村も鮮烈ゴール！ 年内ラストマッチを勝利で締めくくる
森保一監督が率いる日本代表は11月18日、国立競技場でボリビア代表と国際親善試合で対戦。３−０で快勝を収めた。
ボリビアはFIFAランキング76位（日本は19位）。順位では格下だが、９月の北中米ワールドカップ南米予選でブラジルを１−０で下しており、あなどれない相手だ。
現在、強化試合２連勝中で、年内ラストマッチに臨む森保ジャパン。スタメンのシステムは３−４−２−１でGK早川友基、３バックは右から板倉滉、谷口彰悟、瀬古歩夢、ダブルボランチは遠藤航と鎌田大地、ウイングバックは右が菅原由勢、左が前田大然、シャドーは久保建英と南野拓実、１トップには小川航基が名を連ねた。
立ち上がりから攻勢を強めると、２分にさっそく決定機。鎌田の絶妙なスルーパスに抜け出した小川がループシュートを狙う。これはGKの好セーブに遭い、決めきれなかった。
それでも、その２分後に幸先よく先制。右サイドを突破した久保のクロスに、鎌田がファーサイドで反応。胸トラップから左足を振り抜き、ゴール右に決めた。
前から激しくかけてくるボリビアのプレスを、日本は丁寧な繋ぎでかわして前進していく。23分、右サイドで久保との連係から菅原がクロスを供給。ニアサイドに飛び込んだ小川のヘディングシュートは、惜しくもクロスバーに阻まれた。
後半はボリビアの組織的な守備に苦戦。なかなか思うように敵陣深くまでボールを運べないなか、56分には中盤で受けた久保が、巧みな反転から鋭いスルーパスを小川に送るなど、攻撃にリズムを生む。
押し込まれてピンチを受ける場面もあるが、板倉、谷口、瀬古ら守備陣だけでなく、チーム全体で自陣に戻り、集中した守りで冷静に対応する。
67分には中村敬斗、上田綺世、町野修斗と一度に３人を投入。すると、71分に追加点を奪う。ペナルティエリア右に進入した中村の折り返しに、飛び込んだ町野が右足で合わせてネットを揺らした。
さらに78分には、上田の横パスをボックス内で受けた中村が、巧みなタッチで相手をかわして右足でゴール左に流し込み、３点目を挙げた。
日本代表は盤石な試合運びを見せ、最後まで無失点に抑えてしっかりと勝ち切り、年内ラストマッチを白星で飾った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のボリビア戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！躍動した２人に７点の高評価！MOMは華麗な先制弾の15番
