動画「しわの原因と対策」にて、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、お顔のシワに関する悩みに独自の見解を披露した。片岡氏は「お顔のシワが気になってくる、そんなお悩みのあなたに朗報です」と切り出し、シワの主な原因は「お顔の血行不良」によるものだと指摘した。



片岡氏は「なぜ血行不良になるのか? それは顔の表情をしっかりと使わなくなってくることから起きてくるんです」と説明。さらに、「暖房を使ったり、乾燥が増えたりして、このシワを余計に助長させてしまう」という点にも警鐘を鳴らした。



シワ対策については、「普段から血行を良くするのを意識してあげることによって、私たちの細胞のしっかりと新陳代謝をした悪い細胞は壊され、新しい細胞ができていく」と語り、血流改善の重要性を強調。血行不良のままだと「なかなか新しい細胞が生まれ変わらずに、シワがどんどん濃くなってきてしまいます」と続けた。



具体的なアドバイスとしては、「お風呂の中で簡単にお顔をマッサージしてあげたり、『う、あ、い』っていう風に表情筋をうまく使ってあげることで、血行が良くなり、シワを防ぐこともできるんです」と手軽な実践法を紹介。「おすすめの方法はコメント欄に書いておきました」と締めくくり、視聴者にさらなるアドバイスを届けている。