パソコンおよびモバイル関連の周辺機器などを扱うエレコム（大阪市）は、トラックボールマウス「bitra（ビトラ）」新モデルを2025年11月下旬から順次発売する。

手にしっかりと収まるフィット感

同社史上最もコンパクトだという持ち運び用モデル。手にしっかりと収まるフィット感で、一般的なマウスに近い形状を採用。接続方法はUSB 2.4GHz無線とBluetoothに両対応する。

通常のマウスとボタン配置が似ている親指操作タイプと、指の可動範囲が広く快適にカーソル操作が行える人差し指操作タイプの2種類を用意。いずれもクリック時にカチカチ音がしない静音スイッチを採用し、音の気になる場所でも使用可能だ。

シルバーの交換ボールを製品ごとに別売で用意する。同社製トラックボールに最適なコーティング層を分析し、センサーで動きを検出しやすい厚みと色を採用し、高いポインター追従性を実現している。

裏面には、ボールの取り出しボタンや取り出し口を搭載。ボールの取り外しが簡単で、ボールおよび内部のボール受けのメンテナンスがしやすい。持ち運びを想定しており、衝撃吸収素材を使用した専用収納ポーチが付属する。予備電池も収納でき、外出先での急な電池切れなどにも備えられる。

親指操作タイプ「M-MT1MRS」は、スクロールホイールを本体の傾斜角度に合わせて16度傾け、ホイールをよりスムーズに回せるよう配慮した設計。手のひらになじむ自然な使用感を実現した。

人差し指操作タイプ「M-MT2MRS」は、コンパクトながら34ミリ径の大型ボールを搭載し、ボールの可動域を極限まで拡張。一度の操作でポインターを広範囲に動かせる。

カラーはブラック、ホワイトの2色。

市場想定価格はいずれも1万2980円（税込）。