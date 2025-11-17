東海地方は、明日18日は強い寒気が流れ込むでしょう。岐阜県山間部では、今シーズン初の本格的な雪になる所がある見込みです。平野部も、師走の寒さになりそうです。急な寒さと山間部の雪に備えましょう。

今日17日も晴れてポカポカ陽気 岐阜県は前線通過の影響がありそう

今日17日も、東海地方は高気圧に覆われて、すっきりと晴れています。この後も、穏やかに晴れる所が多いですが、寒冷前線が本州付近を通過する影響で、岐阜県飛騨地方や美濃地方山間部では、このあと午後に、にわか雨の所がありそうです。夜遅くには雪が混じる所もありそうです。ただ、今日17日は、まだ気温が高いため、山間部でも雨で降る所がほとんどでしょう。

最高気温は平野部で20℃を超え、風も穏やかで、昼間はポカポカ陽気が続きそうです。夕方以降は寒くなるため、午後からお出掛けの方は、上着を忘れずにお持ちください。

明日18日は一転 強い寒気が流れ込む

明日18日は、日本付近は西高東低の気圧配置に変わり、強い寒気が流れ込む見込みです。寒気のピークは明日18日ですが、19日(水)も寒気の影響が残るでしょう。今週後半は、寒気が北上し、再び暖かさが戻る見込みです。

明日18日は晴れる太平洋側も師走並みの寒さ

太平洋側の地域では大体晴れますが、風が強く吹くでしょう。最高気温は、名古屋と岐阜で13℃、津で14℃、静岡で18℃の予想です。静岡は平年並みくらいですが、その他の地域は、師走の寒さとなるでしょう。今日17日より大幅に気温が下がり、体感は大きく変わるため、風を通しにくい暖かい服装でお過ごしください。

明日18日の岐阜県の雪の見通し

岐阜県は、寒気や気圧の谷の影響で雲が広がりやすく、雨や雪の降る所があるでしょう。特に、昼前から夜のはじめ頃にかけては、雷を伴って、雨や雪の降り方が強まる所がある見込みです。飛騨北部や郡上市、西濃の山沿いでは断続的に雪が降り、積雪となる所があるでしょう。また、高山市街地でも、夜は、みぞれや雪の可能性がありそうです。今シーズン初めて本格的な雪になるため、積雪や路面の凍結による路面状況に十分注意してください。



19日(水)の未明や明け方まで、雪の残る所があるでしょう。19日(水)の日中は、岐阜県も含め、広く晴れ間が戻る見込みです。

シーズン最初の雪 慣れていても注意

冬の時期に雪の多い所に住んでいる方でも、ひと夏を過ぎると、雪道での車の運転感覚を忘れがちです。シーズン最初の雪は、たとえ雪に慣れている方でも、以下の2つのことに注意が必要です。



(1)必ず、スタッドレスタイヤに交換するか、タイヤチェーンを装着しましょう。スタッドレスタイヤは、溝が十分にあるかどうかを、事前に確認してください。あまり使っていないスタッドレスタイヤでも、時間が経てば、劣化が進みますので、シーズン前に点検が必要です。

(2)たとえ急いでいても、急ブレーキ、急なハンドル操作、急発進、急な車線変更など「急」のつく運転はやめましょう。「急」のつく運転をしてしまうと、車がスリップしやすくなります。車を発進する時や上り坂では、タイヤが空転してしまわないよう、アクセルをじわりと踏み込んでください。下り坂では、エンジンブレーキを基本として、アクセルとブレーキも適度に調整して、速度を落としてください。