11Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ª¡¼¥í¥é´ÑÂ¬¡ÈÅö¤¿¤êÇ¯¡É¡¡11·î¤ËËÌ³¤Æ»¤äÉÙ»³¤Ê¤É³ÆÃÏ¤Ç¡ÖÄã°ÞÅÙ¥ª¡¼¥í¥é¡×¡¡±§Ãè¤«¤é¤ÎÀä·Ê¤âÏÃÂê¤Ë

2025Ç¯¤Ï¥ª¡¼¥í¥é´ÑÂ¬¤ÎàÅö¤¿¤êÇ¯á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢±§Ãè¤«¤é¤ÎàÀä·Êá¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
11·î12Æü¤ËËÌ³¤Æ»¡¦Í¾»ÔÄ®¤Ç´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¡ÖÄã°ÞÅÙ¥ª¡¼¥í¥é¡×¡£
¡ÖÄã°ÞÅÙ¥ª¡¼¥í¥é¡×¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¤ÎÇúÈ¯¸½¾Ý¡ÖÂÀÍÛ¥Õ¥ì¥¢¡×¤ËÈ¼¤¦¶¯¤¤¼§µ¤Íò¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤è¤êÄã¤¤°ÞÅÙ¤Ç¥ª¡¼¥í¥é¤¬È¯À¸¤¹¤ë¸½¾Ý¤À¡£
ËÌ³¤Æ»³ÆÃÏ¤Ç¤ÏËÌ¤Î¶õ¤¬ÀÖ¤¯À÷¤Þ¤Ã¤¿¡£
ËÌ³¤Æ»¡¦Î¦ÊÌÄ®¡Ö¶ä²Ï¤Î¿¹Å·Ê¸Âæ¡×ÄÅÅÄ¹ÀÇ·´ÛÄ¹¡§
X¥¯¥é¥¹¤È¤¤¤¦ºÇÂçµé¤ÎÇúÈ¯¤¬3²ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥ì¥¢¤Çº£²ó¤ÎÄã°ÞÅÙ¥ª¡¼¥í¥é¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂç¤¤Ê¼§µ¤Íò¤ËÈ¯Ã£¤·¤¿¡£¤¤¤ÞÉÑÈË¤Ë²¿¤«·î¤«¤ª¤¤Ë¥Õ¥ì¥¢¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï11Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ª¡¼¥í¥é´ÑÂ¬¤ÎàÅö¤¿¤êÇ¯á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢12Æü¤Ë¤ÏÉÙ»³¤Ê¤É¤Ç¤â»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£
°ú¤Â³¤¡¢ÂÀÍÛ³èÆ°¤Ï³èÈ¯¤Ê¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤â´ÑÂ¬¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë±ÇÁü¤¬¤¢¤ë¡£
ÃÏµå¤Î¼þ¤ê¤ò¡¢ÀÖ¤ä¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¸÷¤¬ÍÉ¤é¤á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏISS¡á¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÂÚºßÃæ¤ÎÌý°æµµÈþÌé±§ÃèÈô¹Ô»Î¤¬Åê¹Æ¤·¤¿±ÇÁü¤Ç¡¢¡Ö¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤Î¤¢¤ë¥ª¡¼¥í¥é¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«À¸¤Ç¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬Â³¡¹¤È¡£
Ìý°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡Ö¥ì¥â¥ó×ÂÀ±¡×¤Ê¤ÉÏÃÂê¤ÎÅ·ÂÎ¥·¥ç¡¼¤ò±§Ãè¤«¤éÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼¡¤Ï¤É¤ó¤ÊàÀä·Êá¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä³Ú¤·¤ß¤À¡£
