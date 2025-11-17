木村拓哉＆中島瑠菜が映画『TOKYOタクシー』にちなんだ特別出題で『クイズプレゼンバラエティー Qさま!!』に登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

木村拓哉が11月21日公開の出演映画『TOKYOタクシー』にちなんだクイズの特別出題者として、共演の中島瑠菜と共に11月17日放映の『Qさま!!』に登場する。

■“江戸”が残る東京の名所ランキングから出題！

11月17日20時30分より放映の『クイズプレゼンバラエティー Qさま!!』は、歴史のプロが選ぶ「江戸が残る東京の名所ランキング」ベスト10からクイズが出題される。

江戸時代に建てられた建築物や、江戸時代の歴史や生活様式が色濃く残る場所など、「江戸時代」の文化や雰囲気を肌で感じられる名所が続々登場。解答者として登場するのは、石原良純、伊集院光、ロザン宇治原、カズレーザーらおなじみのメンバーのほか、QuizKnockの鶴崎修功、ACEesの那須雄登、俳優の高橋英樹、名取裕子、潮紗理菜、ナイチンゲールダンスの中野なかるてぃん、そしてテレビ朝日の佐々木若葉アナウンサー。さらに江戸好きを公言する料理家・和田明日香も学力王に参戦する。

■映画『TOKYOタクシー』から木村拓哉＆中島瑠菜が特別出題！出演者にエールも

さらに11月21日に公開を控える山田洋次監督の最新作『TOKYOタクシー』から、木村拓哉と中島瑠菜が特別出題者として登場する。

タクシー運転手が乗せたのは、人生の終活に向かうマダム。彼女にはある過去があった。たった1日の旅が、やがて2人の人生に想像もしなかった“奇跡”をもたらしていく――。

昭和から平成、令和と、日本に生きる人々を長年描き続けてきた山田洋次監督が、刻々と変化する大都市「東京」を舞台に人生の喜びを謳い上げる感動のヒューマンドラマ……それが『TOKYOタクシー』だ。

そんな話題作に出演する木村拓哉と中島瑠菜。毎日休みなく働くタクシー運転手・宇佐美浩二役の木村、そしてその娘の宇佐美奈菜役の中島が「東京に関するクイズ」を出題。二人から出題されるのは、東京都・調布市にある「深大寺」、そして映画『男はつらいよ』でお馴染みかつ、木村自身もゆかりが深いと語る「ある場所」に関する問題だ。

そして木村からは映画『TOKYOタクシー』で木村の妻役を演じた優香をはじめ、カズレーザー、名取裕子ら出演者へエールも。事務所の後輩でもあるACEes那須雄登への温かいメッセージにへの那須のリアクションも注目だ。

■番組情報

テレビ朝日系『クイズプレゼンバラエティー Qさま!!』

11/17（月）20：30～21：54

出演

【MC】さまぁ～ず/優香/高山一実

【解答者】石原良純/伊集院光/潮紗理菜/宇治原史規（ロザン）/カズレーザー/佐々木若葉（テレビ朝日アナウンサー）/高橋英樹/鶴崎修功（QuizKnock）/中野なかるてぃん（ナイチンゲールダンス）/那須雄登（ACEes）/名取裕子/和田明日香

【特別VTR出題】木村拓哉/中島瑠菜

【見届け人】山崎弘也（アンタッチャブル）

【進行】清水俊輔（テレビ朝日アナウンサー）

■関連リンク

『クイズプレゼンバラエティー Qさま!!』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/qsama/

映画『TOKYOタクシー』公式サイト

https://movies.shochiku.co.jp/tokyotaxi-movie/