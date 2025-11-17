軽くて丈夫、収納上手。都市生活にフィットするスマートバックパック【アディダス】のリュックがAmazonに登場中‼
通勤も通学も、整理して快適に。環境にも配慮したアディダスの選択【アディダス】のリュックがAmazonに登場!
アディダスのリュックは、都会で忙しく過ごす現代人のために設計された、軽量かつ丈夫なアディダスのバックパック。
通勤・通学をスマートにこなすための収納力を備え、ノートPC用のパッド入りコンパートメントやメッシュ仕切り付きポケット、小物に素早くアクセスできるサイドポケットなど、複数のジップポケットを搭載。必要なアイテムを用途に応じて整理できる構造となっている。
ストラップは長さ調節が可能で、長時間背負っていても負担になりにくい設計。本製品にはリサイクル素材を50%以上使用しており、製造過程で生じた素材を再利用することで、廃棄物の削減と資源への依存を軽減。
このリュックは、アディダス製品の環境負荷を抑える取り組みの一環として、サステナブルな選択肢を提供する。
