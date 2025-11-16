IXISが、男性声優によるエンターテインメントレーベル Kiramuneより約8年ぶりの新ユニットとしてデビューする。

本情報は、本日11月16日に高崎で開催されたファンクラブイベントにて発表されたもの。グループ名 IXISの由来は、イキシアという花の名前と“SIX”（6人）を組み合わせた造語。イキシアは6枚の花弁でできており、花言葉には団結という意味があることから、「6人でこれから頑張っていこう」という気持ちが込められている。

メンバー構成は、市川太一、小野元春、草野太一、小林大紀、榊原優希、堀金蒼平の6名。Kiramuneレーベル内ユニットとしては史上最多のメンバー構成となる。

さらに、Kiramuneレーベルに所属する多くのアーティストが出演する大型ライブイベント『Kiramune Music Festival 2026』の開催も発表された。2026年5月9日、10日に横浜アリーナにて開催され、神谷浩史、浪川大輔、柿原徹也、岡本信彦、吉野裕行、SparQlew、江口拓也が出演予定だ。また、本イベントのKiramune Star Club先行受付がスタートしている。

（文＝リアルサウンド編集部）