この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「助産院ばぶばぶ」にて、12人の子どもを出産した経験を持つ助産師HISAKOさんが、「妊娠中のおっぱいケアについて（続編）セルフマッサージの注意点」と題した動画を公開。自身の豊富な出産経験と専門的な視点から、妊娠中のおっぱいマッサージの実践ポイントや注意事項について熱く語った。



動画ではまず、複数の妊婦さんから寄せられた「左右で乳首の形や大きさが違う」「マッサージすると汁が出るが、産後の母乳と関係あるのか？」といった質問を紹介。HISAKOさんは「妊娠中のおっぱいマッサージには賛否両論ある」としつつも、「切迫早産の診断がなければ、適度なマッサージは問題ない」と説明し、マッサージを控えた方がいいケースとそうでない人の線引きをわかりやすく解説した。



さらに、「赤ちゃんは乳首ではなく乳輪まで深くくわえて飲む」とポイントを述べつつ、「おっぱいのケアは乳首ではなく乳輪周辺を中心に」と助言。「触ってみて乳首が引っ込むタイプの方こそ、毎日触ることで芯が取れて柔らかくなり、左右差もだんだん解消されていく」と力説した。「利きおっぱいというものがあり、硬い方、出にくい方には血流や生活習慣の影響が出ることも多い」と、マッサージと合わせて血流改善の体操も勧めている。



一方で、マッサージ時に出てくる分泌物については「それは母乳ではなく“母乳用分泌物”という産後に母乳を作る準備状態」と捉えるよう呼びかけ。「妊娠中は何も出なくても、産後しっかり母乳が出る方も多い」として、「“変な汁が出たから安心”でも“何も出ないから不安”でもない」と強調。また、「分泌物が乳腺を塞いでしまうリスクもあるので、湯船で温めながら石鹸を使わずに優しくケアして」とアドバイスも忘れなかった。



動画の締めくくりでHISAKOさんは「妊娠経過が順調なら、20週を過ぎたあたりからできる範囲で“引き出せるやわらかい乳頭”を目指してケアしてほしい。やり方が不安なら、一度助産院で診てもらうのが一番」と呼びかけ、「妊婦さんの体は自分が指示しなくても、もう“おっぱい育児の準備”を始めている。女性の体は本当にすごい」と、妊娠中の神秘を称賛した。